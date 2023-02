Reue? So verlief Oscar Pistorius' Gespräch mit Reevas Vater

Wie verlief der Opfer-Täter-Dialog zwischen Oscar Pistorius (36) und Barry Steenkamp? Im Februar 2013 erschoss der Paralympics-Läufer seine Freundin Reeva Steenkamp (✝29) – er behauptet, dass er sie für einen Einbrecher hielt. Dennoch wurde er zu 13 Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Um vorzeitig auf freiem Fuß zu sein, wurde als Rehabilitationsmaßnahme angeordnet, dass Oscar mit dem Vater der Verstorbenen spricht. Bis dato wurden keine weiteren Informationen zum Verlauf des Gesprächs veröffentlicht – das sollte sich jetzt ändern!

Wie The Sun jetzt berichtet, las Barry seinem einstigen Schwiegersohn einen Brief von Reevas Mutter June vor, in dem sie Oscar anflehte, zuzugeben, dass die Tötung kein Unfall war: Der 36-Jährige soll daraufhin geweint haben, allerdings blieb er auch bei seiner Version und behauptete weiterhin, dass er seine Freundin damals mit einem Eindringling verwechselte.

"Er hat nie Reue gezeigt", soll Reevas Mutter nach dem Gespräch gesagt haben. "Ich habe meine Zeit verschwendet. Er ist ein Mörder. Er sollte im Gefängnis bleiben. Sie war alles für uns. Sie war unser ganzes Leben und jetzt haben wir sie nicht mehr", fügte Barry zudem hinzu.

