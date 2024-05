Beim Fußball: Maya Jama unterstützt Stormzys liebstes Hobby

Stormzy (30) ist großer Fußball-Fan – und besonders unterstützt der Rapper das Team AFC Croydon Athletic. Keine Frage, dass er das Play-offs-Spiel seiner Mannschaft am Spielfeldrand verfolgt. Und dort ist er nicht allein. Auch Freundin Maya Jama (29) ist zur Unterstützung mitgekommen. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden in der Menge am Fußballplatz. Dabei scheint sogar die Moderatorin richtig Spaß zu haben. Was die Fans besonders freuen dürfte: Hin und wieder werfen die beiden sich verliebte Blicke zu. Um den Nachmittag für Maya und Stormzy perfekt zu machen, sichert sich ihr Team mit einem Sieg den Aufstieg in die nächste Liga.

Dass die beiden sich so harmonisch zeigen, scheint nicht gerade selbstverständlich zu sein. Immerhin waren Maya und Stormzy noch bis vor wenigen Monaten getrennt. Erst im Oktober vergangenen Jahres feierten sie ihr Comeback. Schon zuvor war vermutet worden, dass die beiden wieder miteinander anbandeln – doch erst als die 29-Jährige eine Instagram-Story teilte, in der der Musiker ein Schild mit der Aufschrift "Maya-Jama-Nummer-eins-Fan" hochhielt, machte sie deutlich, dass die Reunion offiziell ist. Seitdem machen die beiden kein Geheimnis mehr aus ihrem Liebesglück und zeigen sich öffentlich wie auch im Netz ganz verliebt.

Maya und Stormzys Trennung war 2019 öffentlich geworden. Für viele Fans war das überraschend gekommen, waren sie doch zuvor unzertrennlich. Vor allem Stormzy schien noch lange danach schwer an dem Beziehungsaus zu knabbern zu haben. "Abgesehen davon, dass jemand stirbt, ist das der größte Verlust, den man haben kann", offenbarte der Brite seine Gefühle 2022 in einem Interview mit Louis Theroux. Er stehe dazu, in der Beziehung auch Fehler gemacht zu haben. Aber er habe für die Zukunft daraus gelernt.

MEGA Maya Jama und Stormzy im August 2023

Getty Images Stormzy bei den BRIT Awards 2023

