Keine Tickets: Das GNTM-Finale findet wieder ohne Fans statt

Die Fans können in diesem Jahr schon wieder nicht live dabei sein, wenn Heidi Klum (50) ihre Castingshow Germany's Next Topmodel im Rahmen des fulminanten Finales beendet! Am 13. Juni kürt die Modelmama sogar zum ersten Mal zwei Gewinner – eine Siegerin und einen Sieger. Doch für die Zuschauer gibt es keine guten Neuigkeiten. Auf der offiziellen Instagram-Seite von GNTM erklären die Verantwortlichen: "Die Karten gehen an Friends und Family der GNTM-Kandidatinnen und -Kandidaten und an die große GNTM-Familie." Tickets für die Liveshow wird es demnach nicht im Verkauf geben.

Bei den "Germany's Next Topmodel"-Fans kommt diese Entscheidung gar nicht gut an: Zahlreiche User bringen auf der Social-Media-Plattform ihre große Enttäuschung zum Ausdruck. "Das ärgert mich jetzt wieder, dass es für uns Fans keine Möglichkeit gibt, live dabei zu sein. Wir sind doch auch wichtig", schreibt beispielsweise ein Nutzer. "Schon wieder ohne Publikum? Was soll das?" oder auch "Ich finde es einfach schade, dass man sich keine Tickets mehr kaufen kann wie früher", heißt es in zwei weiteren Kommentaren.

Allerdings dürfen sich die Fans Mitte Juni direkt auf die doppelte Portion GNTM freuen! Sowohl das Halbfinale als auch das Finale werden nur wenige Tage nacheinander innerhalb einer Woche ausgestrahlt. "Am Dienstag, dem 11. Juni 2024, läuft auf ProSieben das Halbfinale und direkt im Anschluss findet am Donnerstag, dem 13. Juni 2024, live in Köln das große Finale statt", verkündet das GNTM-Team voller Vorfreude im Netz.

Heidi Klum in der ersten GNTM-Folge 2024

Heidi Klum, Model

