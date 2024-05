Fans feiern es: Kai Pflaume teilt Selfie mit Kim Kardashian

Kai Pflaume (56) ist bereits seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Ähnlich verhält es sich in den USA mit Kim Kardashian (43). Dass die beiden nun mit einem unerwarteten Instagram-Schnappschuss für jede Menge Gesprächsstoff sorgen, sollte dabei wohl nicht überraschen. Im Rahmen des OMR Festivals reiste der The Kardashians-Star kurzerhand nach Hamburg, wo dann auch das Selfie der beiden entstand. Die Fans im Netz zeigen sich begeistert. "Kaidashian", "Bestes OMR-Bild überhaupt" oder auch "Alter Kai" sind nur einige der zahlreichen Kommentare unter dem Posting.

Doch wie kam es eigentlich zu dem gemeinsamen Bild der beiden? Die erwünschte Erklärung folgt prompt. Demnach habe keine Geringere als Selfie-Queen Kim selbst den 56-Jährigen nach dem Schnappschuss gefragt. Das lässt Kai, der außerdem als Moderator durch die Messe für Online-Marketing geführt hatte, seine Fans unter dem Beitrag wissen. "Danke fürs Fragen, ob wir ein gemeinsames Foto machen wollen. Es war mir eine Ehre", schreibt er dazu und fügt dem Ganzen ein Emoji mit Herz-Augen hinzu. Und das soll auch nicht unkommentiert bleiben. Sichtlich amüsiert meint ein User zum zusätzlichen Fun Fact: "Sie muss so aufgeregt gewesen sein."

Nur einige Stunden bevor der Realitystar auf der Bühne der Veranstaltung in der deutschen Hansestadt stand, hatte er für einen echten Wow-Moment bei der diesjährigen Met Gala gesorgt. Auf dem roten Teppich war Kim in einem silbern schimmernden Korsett mit bodenlangem Spitzenrock erschienen. Der Hingucker schlechthin: die Taille der vierfachen Mutter. Denn diese hatte in ihrer gewählten Robe besonders schmal gewirkt und damit für Entsetzen im Netz gesorgt.

Getty Images Kai Pflaume, TV-Star

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

