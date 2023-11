Freundin erschossen: Oscar Pistorius kommt im Januar frei

Oscar Pistorius (37) ist bald wieder auf freiem Fuß. Der einstige Spitzensportler hatte im Jahr 2013 seine Freundin Reeva Steenkamp (✝29) durch die geschlossene Badezimmertür erschossen, da er sie für einen Einbrecher gehalten hatte. Daraufhin bekam er eine 13-jährige Haftstrafe – er stellte jedoch Anfang des Jahres Antrag auf Bewährung. Jetzt wird der Antrag vor Gericht genehmigt und Oscar kommt bald frei.

Das berichten mehrere Medien einstimmig, darunter BBC. Demnach hat das zuständige Gericht in Südafrika am Freitagmorgen bei der Bewährungsanhörung eine Lösung gefunden und dem Bewährungsantrag zugestimmt. Der Paralympics-Sportler wird schon am 5. Januar aus der Haft entlassen. Er sei als "Ersttäter mit einem positiven Unterstützungssystem" eingestuft worden.

Ursprünglich war er zu 13 Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Mittlerweile saß Oscar etwa die Hälfte seiner Haftstrafe hinter Gittern ab. Nach dem südafrikanischen Gesetz durfte er daher einen Antrag auf Bewährung stellen – augenscheinlich mit Erfolg.

Getty Images Reeva Steenkamp und Oscar Pistorius, 2013

Getty Images Oscar Pistorius im April 2016

Getty Images Oscar Pistorius, ehemaliger Sportler

