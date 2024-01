Zu makaber? Oscar Pistorius baute Reeva (†) einen Schrein

Schoss Oscar Pistorius (37) damit übers Ziel hinaus? Die Karriere des Paralympics -Stars hatte mit dem Tod seiner Freundin Reeva Steenkamp (✝29) eine unerwartete Wendung genommen: Weil er sie angeblich mit einem Einbrecher verwechselt hatte, schoss Oscar auf sie. Sie erlag ihren Verletzungen, und der Südafrikaner wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. Dank der Bewährung kam er vor wenigen Stunden aber auf freien Fuß. Und offenbar hat Oscar einen etwas anderen Weg gefunden, an Reeva zu denken.

Der Journalist John Carlin ist ein enger Freund von Oscar und erinnert sich an seine erste persönliche Begegnung mit ihm in seiner Villa – denn dort entdeckte er eine seltsame Gedenkstätte. "Wir gingen durch die Tür und das Erste, das ich zu meinem Erstaunen sah, war ein Bild von Reeva Steenkamp an der Wand über dem Kaminsims. [...] Unter dem Foto an der Wand stand eine brennende Kerze auf dem Sims", erzählt John The Sun. Eine Erklärung für den Schrein habe Oscar aber nicht gehabt.

Bei ihren Begegnungen habe John aber immer das Gefühl gehabt, dass Oscar ihn manipulieren wolle. Offenbar bewusst ging er mit ihm in sein und Reevas Lieblingsrestaurant und zeigte ihm Fotoalben, in denen sie als verliebtes Paar zu sehen sind. "Er ist kein dummer Mann. [...] Er wusste, dass ich ein Buch über ihn schrieb, über diesen ganzen Fall", ist John sich sicher.

Getty Images Oscar Pistorius im April 2016

Getty Images Reeva Steenkamp (✝29)

Getty Images Oscar Pistorius, ehemaliger Profisportler

