Nach Skandal: Sind Rebel Wilson und Isla Fisher befreundet?

Zwischen den Freundinnen Rebel Wilson (44) und Isla Fisher (48) herrscht Funkstille. Die Pitch Perfect-Darstellerin veröffentlichte in den vergangenen Wochen ihre Memoiren, in denen sie schockierende Details über die Zusammenarbeit mit Islas Ex-Mann Sacha Baron Cohen (52) preisgab. In der Kylie & Jackie O Show erzählt Rebel, wie es derzeit um die Freundschaft zu ihrer Schauspielkollegin steht. "Ich habe seitdem nicht mit ihr gesprochen", gibt sie am Mittwochmorgen zu und ergänzt, dass die beiden sich 2012 am Set ihres gemeinsamen Films "Bachelorette" kennenlernten. "Offensichtlich waren wir befreundet, bevor das alles passiert ist", versichert der Hollywoodstar.

Trotz der vielen Behauptungen, dass Rebel wohl der Grund für die Trennung zwischen Isla und Sacha gewesen sein soll, verneint sie dies. "Ich glaube nicht, dass ich der Grund für ihre Trennung bin. Vielleicht lag es auch nur an seinem allgemeinen Umgang mit Frauen", begründet die 44-Jährige. Isla hatte bereits im Jahr 2022 Scheidungsanwälte aufgesucht. Als das Buch "Rebel Rising" veröffentlicht wurde, gab das Ehepaar erst ihre Trennung bekannt. "Ich denke, das Timing war für ihn einfach nicht gut", reflektiert die Schauspielerin.

Rebel enthüllt in ihrem Buch, dass der Borat-Star während der Dreharbeiten zu "Der Spion und sein Bruder" übergriffig gewesen sei. Anscheinend habe er sie damals dazu gedrängt, sich aus Marketinggründen zu küssen und sich über ihr Gewicht lustig gemacht. Laut The Sun soll sich Isla für diese Anschuldigungen sehr geschämt haben. Deshalb soll sich die "Shopaholic"-Darstellerin dafür entschieden haben, ihre Trennung so schnell wie möglich bekannt zu geben – Sacha wollte das wohl nicht und trotz der Vorwürfe den Schein wahren.

