Met-Gala-Vergleich: Schwangere Jenna Dewan zeigt sich lässig

Jenna Dewan (43) ist aktuell hochschwanger. Die Schauspielerin erwartet in Kürze ihr drittes Kind und könnte nicht glücklicher sein. Wie happy sie ist, macht sie auch immer mal wieder gerne im Netz deutlich. So teilt sie nun auf Instagram einen coolen Schnappschuss von sich, wie sie lässig ihren Babybauch in Szene setzt. In einem grauen Einteiler und einer coolen Jeansjacke macht sie ein Spiegel-Selfie und schreibt dazu: "Die Met Gala kann diesem Look nichts anhaben!" Offenbar hat die Ex von Channing Tatum (44) das Mode-Event ganz entspannt von zu Hause verfolgt.

Nichtsdestotrotz wird Jenna nicht gerade traurig gewesen sein, auf das Spektakel verzichtet zu haben. Immerhin kann die "The Rookie"-Darstellerin es kaum noch erwarten, wieder Mama zu werden. Vor allem im Endspurt ist ihr Verlobter Steve Kazee (48) eine große Stütze. "Er hilft mir wirklich gut bei meinen Heißhungerattacken und koordiniert Eves und Callums Termine", verriet die 43-Jährige erst kürzlich gegenüber People und fügte hinzu: "Er erinnert mich auch ständig daran, dass ich mich ausruhen soll, das ist wirklich zuvorkommend. In dieser Hinsicht ist er einfach nur wunderbar."

Jenna und Steve sind seit 2018 ein Paar. Zuvor war die Beauty mit Channing zehn Jahre verheiratet. In ihre neue Beziehung brachte sie Tochter Everly (10). Im März 2020 erblickte dann ihr Sohn Callum das Licht der Welt. Kurz bevor ihr Söhnchen geboren wurde, machte Steve seiner Liebsten einen Heiratsantrag – und die Pläne zur bevorstehenden Hochzeit nehmen wohl immer mehr Gestalt an. "Ich glaube, der Zeitpunkt ist richtig. Ich denke, vielleicht musste das Baby Nummer drei hier sein, damit die ganze Familie komplett ist", erzählte Jenna in der "Jennifer Hudson Show".

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im April 2024

