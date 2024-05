Netflix schneidet peinliche Buhrufe für Kim Kardashian raus!

Da ist Kim Kardashian (43) noch mal davongekommen! In der Netflix-Show "The Roast of Tom Brady" war der Realitystar einer der Promis, der sich am Sonntag live über Tom Brady (46) lustig machen durfte. Als der Comedian Kevin Hart (44) die Kardashian-Schwester auf die Bühne rief, war das Publikum jedoch alles andere als begeistert – es buhte sie aus! Jetzt hat der Streamingdienst die Show auf seiner Plattform veröffentlicht und siehe da – in der aufgezeichneten Version sind keine Buhrufe mehr zu hören! Die aktuelle Version auf Netflix enthält den Hinweis, dass die Sendung "aus einem früheren Livestream geschnitten" wurde. Die Produzenten hatten wohl entschieden, Kim keine Blöße zu geben und schnitten die negative Reaktion aus der Show.

Trotz der Buhrufe gelang es Kim, ihre Witze zu erzählen und das Publikum zum Lachen zu bringen – am Ende erhielt sie für ihren Humor sogar begeisterten Applaus. Vor allem nutzte sie die Gelegenheit, um sich über Gerüchte lustig zu machen, dass sie und Brady einmal ein Paar gewesen sein sollen. "Wenn Brady und ich wirklich zusammen wären, dann hätte ich das niemals erzählt – ich würde einfach das Tape veröffentlichen", witzelte die Skims-Gründerin und spielte dabei auf ihren damaligen Sex-Tape-Skandal an.

Doch die Buhrufe waren nicht das einzige negative Feedback, das Kim wegstecken musste. Am Montag präsentierte der Realitystar zum elften Mal ein – wortwörtlich – atemberaubendes Outfit auf der Met Gala. In einem maßgeschneiderten Kleid von John Galliano (63) zog sie alle Blicke auf sich. Vor allem ihr enges Korsett, das ihre schmale Taille betonte, erregte viel negative Kritik im Netz. "Hat sie sich eine Rippe entfernen lassen?", kommentierte ein Nutzer auf Instagram.

Getty Images Tom Brady, Ex-Footballstar

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

