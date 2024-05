Todesursache geklärt: Deshalb starb Rapper Costa Titch (†28)

Am 11. März 2023 versetzte Costa Titch die Rap-Szene mit seinem Tod in große Trauer. Bei einem Auftritt soll der Rapper vor den Augen seiner Fans einfach so zusammengebrochen sein. Im Krankenhaus kämpften die Ärzte noch um sein junges Leben – vergeblich. Costa, der mit richtigem Namen Constantinos Tsobanoglou heißt, verstarb mit 28 Jahren. Ein Jahr später wird nun seine Todesursache bekannt. Auf Instagram teilt das offizielle Profil des Rappers folgende Zeilen: "Die Obduktion ergab eine erhebliche Belastung für Costas Herz, von der er nichts wusste und die durch anhaltenden Stress und Müdigkeit noch verstärkt wurde. Dies führte wahrscheinlich zu einem unregelmäßigen Herzschlag, der den Anfall auslöste, der ihn das Leben kostete."

Die Fans des gebürtigen Südafrikaners nehmen unter dem Beitrag noch einmal Abschied von dem Rapper und finden rührende Worte für ihr Idol. "Das macht es nicht leichter, aber ich hoffe, die Familie hat jetzt etwas Frieden. Für immer in unseren Herzen", schreibt einer. "Für immer in unseren Herzen und dein Vermächtnis wird weiterleben, ich liebe deine Musik und deine Vibes. Schaue mir immer noch deine Videos an", tippt ein weiterer.

Costa begann seine Karriere als Background-Tänzer, bevor er als Rapper durchstartete. Im Jahre 2020 veröffentlichte er sein Debütalbum mit dem Titel "Made In Africa" und erlangte dadurch große Bekanntheit. Es folgten drei Nominierungen für die South African Hip Hop Awards 2020, bei denen er schließlich auch den Preis für die "Beste Zusammenarbeit" mit anderen Künstlern erhielt. Mit seinem Song "Big Flexa" brach er Ende 2022 den Rekord für das meistgesehene Amapiano-Musikvideo auf YouTube.

Anzeige Anzeige

Instagram / costatitch Costa Titch, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / costatitch Costa Titch, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de