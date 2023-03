Mit nur 44 Jahren: "The X-Life"-Star Denise Russo ist tot!

Große Trauer um Denise Russo! 2011 erlangte der TV-Star Bekanntheit durch seine Teilnahme an der US-amerikanischen Show "The X-Life". In der Sendung ließ sich die Brünette gemeinsam mit ihrem damaligen Partner, dem kanadischen Eisläufer Pierre Luc-Gagnon, in ihrem Alltag von Kameras begleiten. Aber auch als Tattoo-Model machte sie sich einen Namen. Doch wie jetzt bekannt wurde, ist Denise im Alter von 44 Jahren verstorben.

Gegenüber TMZ ließ die Polizei verlauten, dass man die TV-Persönlichkeit am vergangenen Sonntag leblos im Haus einer Freundin in San Diego aufgefunden hat. Die Versuche der Ersthelfer, Denise vor Ort wiederzubeleben, sollen erfolglos gewesen sein. Die genaue Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt – jedoch habe man laut Berichten der zuständigen Behörden Drogenutensilien in der Nähe von Denise entdeckt.

Nur drei Tage vor ihrem unerwarteten Tod hatte die Mutter eines Sohnes ihr letztes Bild auf Instagram geteilt. Unter diesem nehmen ihre Fans nun Abschied von ihr. "Mein herzliches Beileid an deine Familie und vor allem an deinen wunderbaren Sohn!", kommentierte ein Follower. "Ruhe in Frieden, Denise. Was für ein Schock! Ich weiß, wie sehr du deinen Sohn geliebt hast. So traurig...", schrieb ein weiterer User.

Instagram / dnice78 Denise Russo, TV-Star

Instagram / dnice78 Denise Russo, Reality-TV-Star

Getty Images Denise Russo und Pierre Luc-Gagnon

