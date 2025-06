Paris Hilton genießt Familienzeit mit Kindern auf Sardinien

Paris Hilton (44) genießt derzeit eine luxuriöse Auszeit mit ihrer Familie an Bord einer Jacht vor der Küste Sardiniens. Die 44-jährige Unternehmerin teilte auf Instagram zahlreiche Schnappschüsse, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Carter Reum und ihren beiden Kindern, Sohn Phoenix (2) und Tochter London (1) zeigen. "Die magischsten Erinnerungen mit den Menschen, die ich am meisten liebe", schrieb Paris glücklich zu der Fotoreihe.

Wie die Fotos und Videos zeigen, hat die Familie keine Langeweile an Bord der Luxusjacht. Zwischen funkelnden, türkisfarbenen Wellen und strahlendem Sonnenschein verbringt die Hilton-Familie die Tage mit Bastelstunden, Sightseeing und auch ein wenig Shopping. Neben ausgelassenen Momenten mit ihren Kindern bleibt der Fashionista auch etwas Zeit für sich. So posierte sie für einige Fotos auf der Jacht in modischen Outfits – doch das deutlich sichtbare Spielzeug im Hintergrund der Bilder zeigt, wie sich ihr Leben als Mutter verändert hat.

Paris schafft es gekonnt, ihren glamourösen Lifestyle mit ihrer neuen Rolle als Mutter zu verbinden – und gibt dabei ihre Leidenschaft für Mode gleich an ihre Tochter weiter. Schon vor einigen Monaten zeigte Paris auf TikTok, wie viel Spaß sie und London beim Stöbern durch ihre beeindruckende Handtaschensammlung hatten. "Hi Prinzessin! Gefallen dir meine Taschen? Magst du die pinke?", fragt Paris ihre Tochter fröhlich in dem Video. London griff sofort begeistert zu einer der Taschen und präsentierte sie stolz. Paris schrieb dazu: "London bricht schon in meine Handtaschenkollektion ein. Ich liebe es, ihre Meinung zu meinen neuesten Designs für meine Modelinie zu hören."

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihre zwei Kinder im Juni 2025

Instagram / parishilton Unternehmerin Paris Hilton und ihre zwei Kinder

TikTok / parishilton Paris Hilton und ihre Tochter London Marilyn Hilton Reum