Diesen Ex-Bundesliga-Star liebt Fußballerin Kathrin Hendrich

Kathrin Hendrich (33), die zu den herausragendsten Fußballspielerinnen Deutschlands zählt, ist derzeit bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz im Einsatz. Doch auch abseits des Platzes sorgt die 33-Jährige für Schlagzeilen: Privat ist sie mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Sebastian Griesbeck liiert. Während die Nationalspielerin in der Abwehr des VfL Wolfsburg glänzt, setzt ihr Partner seit Sommer 2024 seine Karriere in Norwegen beim Erstligisten Start Kristiansand fort, berichtet Bunte. Mit zahlreichen gemeinsamen Momenten, die sie auf Instagram teilen, zeigt das Paar, dass seine Verbindung trotz der sportlichen Herausforderungen stark bleibt.

Sebastian Griesbeck, der in Deutschland unter anderem für Union Berlin und Greuther Fürth in der Bundesliga spielte, hat nach seinem Wechsel nach Norwegen einen neuen Abschnitt in seiner Fußballkarriere begonnen. Zuvor war er zuletzt für Eintracht Braunschweig aktiv. Während er nun in Kristiansand auf dem Platz steht, konzentriert sich Kathrin auf die EM und plant gleichzeitig schon ihre Zukunft. Mit einem abgeschlossenen Fernstudium in Bildungswissenschaften bereitet sich die Verteidigerin auch auf die Zeit nach dem Profifußball vor. "Man weiß nie, was kommt. Es ist wichtig, auch andere Perspektiven zu haben", sagte sie.

Die Verbindung der beiden fußt nicht nur auf ihrer Leidenschaft für den Fußball, sondern auch auf gemeinsamen Erlebnissen und Reisen. Kathrin, die in ihrer bisherigen Karriere Titel wie die Champions League mit dem 1. FFC Frankfurt und Olympia-Gold gewinnen konnte, hat auf Instagram schon öfter Einblicke in die private Seite der Beziehung gewährt. Urlaubsfotos und romantische Augenblicke zeigen, wie harmonisch sich das Powerpaar trotz der Herausforderungen als Profisportler ergänzt. Dabei scheint ihre Liebe ebenso stabil wie ihre sportliche Karriere zu sein – ein echtes Traumpaar auf und abseits des Platzes.

Instagram / https://www.instagram.com/kathy_hendrich/ Kathrin Hendrich und Sebastian Griesbeck, Fußballprofis

Instagram / kathy_hendrich Kathrin Hendrich, Fußballprofi

Getty Images Kathrin Hendrich, Fußballerin