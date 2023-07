Daran starb "The X-Life"-Star Denise Russo mit nur 44 Jahren

Fans und Familie von Denise Russo wird nun endlich Klarheit gegeben! 2011 war die TV-Bekanntheit mit ihrer Teilnahme an der US-amerikanischen Show "The X-Life" berühmt geworden. In der Sendung hatte sich der Realitystar gemeinsam mit seinem damaligen Partner Pierre Luc-Gagnon in ihrem Alltag von Kameras begleiten lassen. Im März diesen Jahres dann der Schock: Die Beauty wurde leblos im Haus ihrer Freundin aufgefunden. Nun ist auch bekannt, woran Denise starb!

Wie TMZ berichtet, haben verschiedene Substanzen zu dem Tod der Fernsehpersönlichkeit geführt. In ihrem System haben sich Fentanyl und Methamphetamin befunden, welche in der Menge wohl zu einer Überdosierung geführt haben. Bereits zuvor war bekannt, dass Drogenutensilien am Ort von Denises Versterben gefunden worden waren.

Nur drei Tage vor ihrem unerwarteten Tod hatte die Mutter eines Sohnes ihr allerletztes Bild auf Instagram geteilt. Die Kommentare zeigen, wie unerwartet Denises Ableben für ihre Fans gewesen ist. "Ruhe in Frieden, Denise. Was für ein Schock! Ich weiß, wie sehr du deinen Sohn geliebt hast. So traurig...", kommentierte ein Nutzer betroffen.

Anzeige

Getty Images Susie Stenberg und Denise Russo

Anzeige

Instagram / dnice78 Denise Russo im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Denise Russo, 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de