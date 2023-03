Nach jahrelanger Krankheit: Bobby Caldwell ist gestorben

Große Trauer um Bobby Caldwell. Der gebürtige New Yorker entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die Musik. Im Alter von zwölf Jahren begann er, Gitarre und Klavier zu spielen. Mit 17 war er Mitglied der Band Katmandu. Später fokussierte er sich jedoch auf seine Solokarriere. In den 1970er-Jahren gelang ihm dann schließlich sein Durchbruch: Sein Hit "What You Won't Do For Love" zählt heute noch zu seinen großen Hits. Doch nun ist Bobby leider verstorben.

Wie ein Vertreter des Sängers gegenüber TMZ mitteilte, starb er in der Nacht zum Dienstag in seinem Zuhause im US-Bundesstaat New Jersey. Bobby hatte seit etwa fünf Jahren nicht mehr gehen können, da er mit schmerzhaften Anfällen, einer Nervenschädigung sowie einer gerissenen Sehne im Knöchel zu kämpfen hatte. Ob diese Leiden letztendlich zu seinem Tod führten, ist unklar. Der Songwriter wurde 71 Jahre alt.

Auf Twitter hat sich inzwischen auch Bobbys Ehefrau Mary, mit der er seit 2004 verheiratet war, zu Wort gemeldet: "Ich hielt ihn fest in meinen Armen, als er uns verließ. Ich bin für immer untröstlich." Zudem bedankte sie sich bei den Fans für die Unterstützung – nicht nur jetzt, sondern auch in der schweren Zeit zuvor.

Getty Images Bobby Caldwell, Musiker

Getty Images Bobby Caldwell, Sänger

Getty Images Bobby Caldwell im Mai 2011 in Beverly Hills

