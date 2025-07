Latex, Baby: Jenna Ortega posiert auf Premiere in sexy Look

Jenna Ortega (22) hat bei der Premiere der zweiten Staffel von Wednesday in London sicherlich alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin und Hauptdarstellerin der Netflix-Serie erschien am Mittwochabend in der Central Hall in Westminster in einem gewagten Outfit: Jennas Look bestand aus einem beigen Latexkorsett mit Schlangenhautstruktur, kombiniert mit einem hochgeschnittenen Top und einem langen, asymmetrisch gerüschten Rock im Meerjungfrauenschnitt. In dem Latex-Fit posierte sie selbstsicher im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Begleitet wurde die "Wednesday"-Darstellerin von ihren Eltern Natalie und Edward sowie zahlreichen Co-Stars, wie beispielsweise Catherine Zeta-Jones (55).

Neben Jenna und ihrer Serien-Mutter Catherine waren auch andere bekannte Gesichter wie Emma Myers (23) und Joy Sunday auf dem lila Teppich zu sehen. Neue Darstellerinnen und Darsteller, darunter Steve Buscemi (67) und Billie Piper (42), durften auf der Premiere natürlich ebenfalls nicht fehlen. Alle schienen an dem Abend bester Laune zu sein. Kein Wunder: Die neue Staffel von "Wednesday" verspricht düsteres Vergnügen, während Wednesday Addams mit neuen und alten Feinden sowie weiteren übernatürlichen Rätseln konfrontiert wird. Teil eins der Staffel wird ab dem 6. August auf Netflix verfügbar sein – Teil zwei folgt dann einen Monat später am 3. September.

Bevor die zweite Staffel überhaupt über die Bildschirme flimmert, wurde schon bekannt gegeben, dass die Serie fortgesetzt wird. Gegenüber The Hollywood Reporter bestätigten Tim Burton (66) und Jenna, dass es noch eine dritte Staffel geben wird. Zudem verrieten die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar, dass sie hoffen, die Show über Jahre fortsetzen zu können. Außerdem denken sie über mögliche Spin-Offs nach. „Das ist etwas, worüber wir definitiv nachdenken; es gibt noch andere Charaktere, die wir in Betracht ziehen können", erklärte Alfred und fügte hinzu: "In der Addams Family gibt es noch viel zu entdecken."

Getty Images Jenna Ortega im Juli 2025

Getty Images Der "Wednesday"-Cast im Juli 2025

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2