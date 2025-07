Alison Brie und Dave Franco teilen pikante Set-Erfahrung

Alison Brie (42) und Dave Franco (40), die seit acht Jahren verheiratet sind, haben während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Horrorfilm "Together" eine außergewöhnliche Nähe erlebt. Auf der Premiere des Films in Los Angeles am 23. Juli berichteten sie, dass sie aufgrund einer Besonderheit des Drehs buchstäblich zusammen auf die Toilette mussten – und das "Haut an Haut". "Wir waren durch Prothesen für zehn Stunden verbunden. Also blieb uns nichts anderes übrig, als solche Dinge gemeinsam zu machen", erklärte Dave augenzwinkernd im Gespräch mit People. Alison fügte hinzu: "Sicher, wir hatten das schon mal voreinander gemacht, aber nicht so eng. Das ist wirklich selten."

In "Together" spielen Alison und Dave das Ehepaar Millie und Tim, das aus New York in eine ländliche Gegend zieht. Doch während sie sich an ihre neue Umgebung gewöhnen, bringt eine übernatürliche Kraft sie buchstäblich näher zusammen – die Charaktere werden körperlich aneinandergebunden. Der Regisseur des Films, Michael Shanks (54), betonte, dass es ohne die Harmonie und Vertrautheit des echten Ehepaares unmöglich gewesen wäre, diese technisch anspruchsvolle Geschichte zu erzählen: "Nicht viele Schauspieler würden sich solche Situationen freiwillig zutrauen, aber bei Dave und Alison war das komplett anders."

Alison und Dave stehen nicht zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Auch frühere Projekte wie "Somebody I Used to Know" oder "The Disaster Artist" zeugen von ihrer kreativen Partnerschaft. Dave zeigte sich auch dieses Mal wieder begeistert: "Es gibt niemanden, mit dem ich lieber zusammenarbeite. Sie ist eine der besten Schauspielerinnen der Welt." Alison wiederum ist überzeugt, dass die Liebe und die gemeinsame Vergangenheit der beiden die Figuren, die sie spielen, bereichert: "Unsere Geschichte und unser Band fließen in die Charaktere ein und machen sie authentischer." Der Film "Together" startet am 30. Juli in den Kinos.

Getty Images Dave Franco und Alison Brie bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023

Instagram / alisonbrie Dave Franco und Alison Brie, Juni 2023