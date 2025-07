Kryptische Worte: Sind Edda Pilz und Micha Klotz getrennt?

Ist bei Edda Pilz und Michael Klotz etwa alles aus? Diese Frage stellen sich derzeit viele Fans des Reality-TV-Paares. Auslöser ist ein emotionaler Instagram-Post, in dem Edda ein Bild von sich veröffentlicht, auf dem sie mit verweinten Augen zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Manchmal überrollen uns die Gefühle und das ist menschlich. Wir müssen nicht immer stark sein." Zudem bemerkten aufmerksame Follower, dass einige gemeinsame Fotos mit Michael offenbar aus ihrem Profil verschwunden sind.

Ihre kryptische Botschaft sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Ob die beiden nur eine schwierige Phase durchlaufen oder tatsächlich getrennte Wege gehen, bleibt dabei unklar. Weder Edda noch Michael haben sich bisher zu den aktuellen Gerüchten geäußert. Ihre Fans spekulieren aber fleißig weiter, ob sich Probleme zwischen dem Paar zuletzt zugespitzt haben könnten. Der Post, in dem Edda betont, dass "sich verletzlich zu zeigen, kein Zeichen von Schwäche, sondern von Mut" sei, lässt zumindest auf eine schwere Zeit im Leben der ehemaligen Reality Backpackers-Darstellerin schließen.

Edda und Michael sind vor allem durch ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show Ex on the Beach bekannt geworden, wo auch ihre Beziehung begann. Bereits nach einem halben Jahr zogen die beiden zusammen, entschieden sich später jedoch, getrennte Wohnungen zu beziehen, um an sich selbst zu arbeiten. Dies schien ihrer Liebe neuen Schwung zu geben. Der neue traurige Beitrag von Edda lässt nun jedoch vermuten, dass die räumliche Trennung die Beziehung nicht auf Dauer retten konnte.

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im November 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Juli 2025

Instagram / edda.elisa Micha und Edda im September 2024