Adam Sandlers "Happy Gilmore 2" startet rekordverdächtig

Adam Sandler (58) hat es mit der Fortsetzung seines Kult-Klassikers "Happy Gilmore" geschafft, einen absoluten Rekord bei Netflix aufzustellen. Der Film "Happy Gilmore 2", der Ende Juli Premiere feierte, erzielte in den ersten drei Tagen beeindruckende 46,7 Millionen Views und avancierte damit zum erfolgreichsten Netflix-Filmstart aller Zeiten in den USA. Neben Adam selbst sind prominente Gesichter wie Travis Kelce (35), Bad Bunny (31) und sogar Adams eigene Familie, darunter Ehefrau Jackie Sandler (50) sowie die gemeinsamen Töchter Sunny und Sadie, in dem Film zu sehen. Kein Wunder also, dass der Streifen an die Spitze der Wochencharts schoss und Fans weltweit begeistert.

Die Handlung des Films setzt viele Jahre nach dem Original an: Happy Gilmore, gespielt von Adam, kehrt nach dem tragischen Unfalltod seiner Frau Virginia (Julie Bowen, 55) und einer langen Golfpause zurück auf den Rasen. Motiviert wird er durch seine Tochter Vienna, gespielt von Sunny Sandler, die eine angesehene Tanzschule in Paris besuchen möchte. Die Schulgebühren von 300.000 US-Dollar stellen jedoch eine große Herausforderung dar. Mit Nostalgie und zahlreichen Gastauftritten, darunter Stars wie Eminem (52) oder Post Malone (30), überzeugt der Film die Zuschauer weltweit.

Adam Sandler beweist mit diesem Erfolg, dass er auch knapp drei Jahrzehnte nach der Premiere des ersten Films immer noch ein Garant für Unterhaltung ist. Seit 2014 produziert er exklusive Inhalte für Netflix und bringt regelmäßig gefeierte Hits wie die "Murder Mystery"-Filme heraus. Privat scheint es für Adam ebenfalls blendend zu laufen – er integriert seine Familie oft in seine Filme und tourt ab September mit seiner Comedy-Show durch die USA. Es wird spekuliert, dass "Happy Gilmore 2" nicht der letzte Ausflug auf den Golfplatz bleibt, wenn die Fans weiterhin so begeistert reagieren.

Getty Images Adam Sandler bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York

Getty Images Musiker Bad Bunny und Schauspieler Adam Sandler

Getty Images Sadie Sandler, Jackie Sandler, Adam Sandler und Sunny Sandler im November 2013