Alan Rickman ließ "Robin Hood"-Drehbuch heimlich umschreiben

Alan Rickman (†69), bekannt als Severus Snape in den Harry Potter-Filmen, glänzte auch in anderen Rollen – etwa 1991 als Sheriff von Nottingham im Abenteuerklassiker "Robin Hood – König der Diebe". Doch das Drehbuch bereitete dem britischen Schauspieler große Kopfschmerzen: Es war aus seiner Sicht schlicht unbrauchbar. Kurz vor den Dreharbeiten entschloss er sich daher zu einer kleinen Rebellion und ließ das Skript heimlich überarbeiten. Gemeinsam mit dem befreundeten Drehbuchautor Peter Barnes feilte der Schauspieler in einem Fast-Food-Restaurant an seinen Zeilen. "Ich sagte: 'Würdest du dir das Skript ansehen? Denn es ist schrecklich. Ich brauche ein paar gute Dialogzeilen'", erinnerte sich Alan später in einem Interview mit The Times.

Besonders eine Szene, in der der Sheriff von Nottingham vor Wut über gestohlene Steuergelder ausrastet, wurde wesentlich umgestaltet. Regisseur Kevin Reynolds war der Einzige, der vorab von den Änderungen wusste und sie abgenickt hatte. Die kultigen Zeilen wie "Mein Zimmer, 10.30 Uhr" oder "Und bring eine Freundin mit!" brachten nicht nur die Zuschauer zum Lachen. Beim Dreh der Szene sah Alan, wie nach seinem Take rund 80 Crew-Mitglieder verzweifelt versuchten, ihr Lachen zu unterdrücken. Diese Kombination aus schwarzem Humor und theatralischem Overacting machte den Sheriff zu einem der erinnerungswürdigsten Bösewichte der Filmgeschichte und brachte Alan einen BAFTA Award ein.

Der Film "Robin Hood – König der Diebe", mit Kevin Costner (70) und Morgan Freeman (88) an Alans Seite, wurde ein Klassiker der 1990er-Jahre und zieht Fans bis heute in seinen Bann. Alan, der 2016 aufgrund seiner Krebserkrankung verstarb, war nicht nur für sein schauspielerisches Talent bekannt, sondern auch für seine außergewöhnliche Persönlichkeit. Seine Kollegen schätzten sowohl seinen einzigartigen Sinn für Humor als auch seine Hingabe zur Kunst. Sein Mut, eigene Akzente zu setzen, trug entscheidend zur Magie seiner Rollen bei – eine Eigenschaft, die ihn zu einem der beliebtesten Schauspieler seiner Generation machte.

Getty Images Alan Rickman im Februar 2012

Actionpress/ Sipa Press Alan Rickman als George, Sheriff von Nottingham in "Robin Hood – König der Diebe" 1991

Getty Images "Harry Potter"-Star Alan Rickman