Neun Jahre Ehe: Das ist Corbin Bleu und Sashas Geheimnis

Corbin Bleu (36) und Sasha Clements feiern neun Jahre Eheglück – und das mit einer besonderen Botschaft an ihre Fans. Die beiden genossen am 24. Juli eine romantische Bootsfahrt auf der Themse in London, wo sie einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie die Tower Bridge, bewunderten. Während sie lachend die Aussicht genossen und gemeinsam das Musical-Stück "Defying Gravity" zum Besten gaben, teilte Sasha auf Instagram ihr ganz persönliches Ehegeheimnis: "Heirate deinen besten Freund".

Das Paar lernte sich 2011 in einem Lebensmittelgeschäft in Toronto kennen und verlobte sich drei Jahre später unter märchenhaften Umständen in Disney World – direkt vor dem Cinderella-Schloss, mit dem Ring in einem Glasschuh präsentiert. 2016 gaben sich Corbin und Sasha dann in einer emotionalen Zeremonie in Santa Susana, Kalifornien, das Jawort. "Es war der beste Moment meines Lebens", schwärmte Corbin damals gegenüber dem Magazin People. Auch Sasha bezeichnete den Tag als "perfekt" und erinnerte sich an Corbins romantische Ehegelübde, die für beide ein Highlight ihrer traumhaften Hochzeit waren.

Heute ist das Paar seit 13 Jahren zusammen und scheint glücklicher denn je. Corbin, der durch High School Musical bekannt wurde, bezeichnet Sasha als seine Seelenverwandte. "Sie ist süß, sie ist klug, sie gibt viel und sie liebt mich genau so, wie ich bin", erzählte er in der Vergangenheit. Auch Sasha schwärmt regelmäßig von ihrer Ehe und den gemeinsamen Abenteuern der beiden. Ihr Tipp für eine glückliche Beziehung, "Heirate deinen besten Freund", erzählt viel über ihre Partnerschaft: Die beiden sind nicht nur Eheleute, sondern auch beste Freunde, die gemeinsam lachen und das Leben in vollen Zügen genießen.

Getty Images Corbin Bleu und Sasha Clements im Juni 2015

Getty Images Sasha Clements im Mai 2014

Getty Images Corbin Bleau, 2009