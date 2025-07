"Sind bereit": Paulina Ljubas Pferde ziehen nach Frankreich

Paulina Ljubas (28) hat eine aufregende Entscheidung getroffen: Ihre Pferde werden nach Frankreich gebracht! Mit strahlendem Lächeln verkündete sie die Neuigkeit in einem Video auf Instagram: "Ich hab unterschrieben. Und damit wird es ernst: Meine Pferde kommen zu mir. Frankreich – wir sind bereit!" Der Transport ihrer geliebten Tiere ist für den 19. August geplant. Für die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin ist es das erste Mal, dass sie solch einen Umzug organisiert. "Man unterschätzt, wie viel Herz, Planung und Papierkram da drinsteckt", gab Paulina offen zu, sichtlich voller Vorfreude auf die bevorstehende Veränderung.

Der Prozess, die Pferde von Deutschland nach Frankreich zu bringen, ist nicht nur emotional, sondern erfordert auch umfangreiche Planung und die Erfüllung zahlreicher Vorschriften. Paulina betonte, wie wichtig ihr die richtige Organisation und das Wohl der Tiere sind. Sie hat sich bewusst für diesen Schritt entschieden, um ihren vierbeinigen Begleitern ein harmonisches Leben an ihrer Seite zu ermöglichen. "Sie sind bald bei mir. Und das war immer der Plan", erklärte die Influencerin stolz. Paulina scheint für das neue Kapitel in ihrem Leben bestens gerüstet und kann es kaum erwarten, ihre Pferde in Frankreich begrüßen zu dürfen.

Auch andere prominente Tierliebhaber wie Anna-Maria Ferchichi (43) setzen alles daran, das Beste für ihre Pferde zu ermöglichen. Während Anna-Marias Tiere regelmäßig zwischen Deutschland und Dubai pendeln, um den extremen Temperaturen zu entgehen, freut sich Paulina darauf, ihre Vierbeiner dauerhaft in Frankreich willkommen zu heißen. "Ich mache das zum Wohle der Tiere, weil ich möchte, dass sie drei Monate auf die Wiese kommen", erklärte Anna-Maria ihre Entscheidung im Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim".

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und ihr Pferd, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und ihr Pferd, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars