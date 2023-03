Skurril: Tommy Little hat ein Tattoo von jeder Ex-Freundin

Dieser Star zeigt seine verrückten Tattoos! Tommy Little (38) ist ein erfolgreicher australischer Comedian, Rundfunksprecher und begehrter Junggeselle. Denn nach fünf Beziehungen hat der 38-Jährige noch immer nicht seine große Liebe gefunden. Derzeit moderiert er die Radiosendung "Carrie & Tommy". Früher war er außerdem Co-Moderator bei "The Project". Jetzt verriet Tommy eine sonderbare Angewohnheit: Er hat ein Tattoo von jeder seiner Ex-Freundinnen!

Bei The Project zeigte der Star nun die Namen seiner Verflossenen an seinem Brustkorb. Nach jeder Trennung wurden diese durchgestrichen. Ganz oben zu sehen war der Name seiner jüngsten Ex, Natalie Kyriacou. "Alle meine Tattoos sind bescheuert [...] auf dieser Seite stehen die Namen aller meiner Ex-Freundinnen", erzählte er offen. Stolz äußerte Tommy: "Schaut mal, mit wie vielen Frauen ich schon zusammen war!"

Sein Beziehung-Aus zu Natalie gab der Comedian im Februar 2021 bekannt, nachdem das ehemalige Paar alle gemeinsamen Bilder im Netz gelöscht hatte. Die Aktivistin ist jedoch auch ohne den Ruhm ihres Ex-Freundes erfolgreich. Sie gewann eine Auszeichnung als CEO von "My Green World" – eine Organisation, die sich für die Aufklärung junger Menschen über Umweltschutz einsetzt.

Instagram / mrstommylittle Tommy Little lächelt

Instagram / mrstommylittle Tommy Little auf der Bühne

Instagram / mrstommylittle Tommy Little auf der Bühne

