Nach Fehlgeburt: Influencerin Michi von Want ist schwanger

Süße Neuigkeiten von Michi von Want! Die Influencerin hatte bereits 2020 Nachwuchs erwartet. Gemeinsam mit ihrem Partner sollte sie Zwillinge bekommen – doch die beiden Föten starben noch im Mutterleib. Die Blondine, die bürgerlich Michi Brandl heißt, gab die Hoffnung aber nicht auf und wird jetzt mit dem ganz großen Glück belohnt: Denn Michi ist erneut schwanger – und schon richtig rund!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Unternehmerin am Wochenende einen Schnappschuss, der ihre besonderen Umstände zeigt: Überglücklich gibt sie ihrem Mann einen Kuss – der absolute Eyecatcher ist jedoch Michis Bauch, der sich deutlich wölbt! Zu dem Foto schrieb die werdende Mama glücklich: "Mama und Papa in spe! Unser kleines Baby Want kommt schon bald!"

Mit ihrer Verkündung begeisterte Michi nicht nur die Fans, sondern auch ihre Influencer-Kollegen: Citamaass (35), Nina Schwichtenberg und auch Carmen Kroll freuten sich in den Kommentaren für sie. Farina Opoku alias Novalanalove (32) schrieb zudem: "Ich schmelze! Ich kann es nicht abwarten!"

Anzeige

Instagram / michivonwant Michi von Want im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / michivonwant Michi von Want und ihr Partner im November 2020

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de