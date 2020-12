Traurige Nachrichten von Michi von Want! Anfang Oktober hatte die Influencerin von ihrer Schwangerschaft erfahren – und das nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Kindern: Sie und ihr Partner Mark erwarteten also Zwillinge. Michi hatte sogar schon einen kleinen Babybauch. Ein Bild davon teilte sie aber erst jetzt – allerdings aus einem traurigen Anlass: Michi hat die beiden Babys verloren!

In ihrem emotionalen Instagram-Beitrag erklärte die Kölnerin: "Ich bin nicht mehr schwanger." Eigentlich sollten ihre Zwillinge Ende Mai zur Welt kommen, doch beim letzten Arztbesuch folgte dann die Enttäuschung. "Die Babys sind nicht mehr gewachsen und der Herzschlag war auch nicht mehr da. An den Tag kann ich mich kaum noch erinnern, obwohl ich ihn nie vergessen werde", erklärt Michi. Die letzten Wochen seien einfach eine Katastrophe gewesen. Nun wolle sie mit diesem Ereignis jedoch abschließen und voller Mut und Hoffnung in das neue Jahr starten.

Michi und ihr Liebster hatten schon eine große Verbindung zu ihren Babys aufgebaut. Als Mark von der Schwangerschaft erfuhr, habe er direkt Pläne geschmiedet und auch sie habe sich Tag für Tag mehr in die Zwillinge verliebt. "Es ist faszinierend, wie sehr man etwas lieben kann, obwohl es noch gar nicht greifbar ist, man es nicht kennt und doch ist da dieses Glück in einem, wir hatten sogar schon Namen", fasst der Social-Media-Star zusammen.

