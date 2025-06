Fans vermuten: Sind Marvin Kleinen und Jenny im Sommerhaus?

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart sorgen aktuell für viel Aufsehen in der Trash-TV-Welt! Laut einem Video auf TikTok, das die Content Creatorin "Let's talk about Trash" online gestellt hat, gibt es Hinweise darauf, dass die zwei möglicherweise an der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars teilnehmen könnten. In dem veröffentlichten Clip zeigt die TikTokerin ein Foto, das vermutlich direkt aus der Kommandozentrale der Show stammt und auf dem zahlreiche Kandidatenpaare zu sehen sein sollen – darunter auch die beiden Realitystars. Diese Spekulation überrascht besonders, da Marvin und Jennifer derzeit bei Ex on the Beach zu sehen sind und dort bislang nicht wieder miteinander liiert sind.

Offiziell bestätigt wurde ihre Teilnahme am Sommerhaus allerdings noch nicht. Überhaupt gab es noch keine offizielle Verkündung der Paare, die dieses Jahr ins Bocholter Landhaus einziehen. Bild behauptet dennoch, die Kandidaten bereits zu kennen. So sollen 2025 Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi, Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28), Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh, Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre Paminski sowie Sarah Joelle Jahnel (35) und ihr Freund Esrin einziehen. Doch damit noch nicht genug: Jochen und Tina Horst, Pascal Zadow (27) und Luise Matejczyk, Edda Pilz und ihr Liebster Michael Klotz sowie Sonnyboy Ryan Wöhrl und Influencerin Linuschka sollen ebenfalls einziehen.

Jennifer und Marvin lernten sich im Jahr 2023 bei den Dreharbeiten von Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Nachdem sie auch nach der Show weiterhin Kontakt gehalten und sich besser kennengelernt hatten, gingen sie anschließend als Liebespaar durchs Leben. Der Bruder von Calvin Kleinen (33) ließ sich für seine Liebste sogar ein Tattoo stechen. Im November 2024 verkündete Marvin dann die Trennung. Nun trafen sie bei "Ex on the Beach" wieder aufeinander – und dort kamen sich die Verflossenen zuletzt wieder ziemlich nahe.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige