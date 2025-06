Diese Aufnahmen zeigen Überfall auf Carmen und Robert Geiss

Am vergangenen Sonntag ereignete sich im Haus von Robert (61) und Carmen Geiss (60) bei Saint-Tropez ein echter Albtraum: Die beiden TV-Stars wurden Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Vier maskierte Männer drangen in das Anwesen ein – bedrohten, verletzten und bestahlen die beiden. Sie hatten aber Glück im Unglück: Dank ihrer Sicherheitskameras haben Robert und Carmen den Überfall auf Video. Einige Aufnahmen des schrecklichen Vorfalls liegen nun Bild vor. Darauf zu sehen: das Wohnzimmer der Geissens, ein Gangster, der eine Pistole auf Roberts Kopf richtet und ihn anschreit, den Code für den Haustresor herauszugeben.

Eine weitere Szene zeigt Carmen, wie sie versucht, sich gegen den Angreifer zu wehren. Wie bereits bekannt ist, überließ die 60-Jährige den Verbrechern nämlich nicht kampflos das Feld. In einem Interview mit dem Boulevard-Magazin erzählte sie, wie sie selbst auf einen der Einbrecher losging und dabei schwer verletzt wurde. "Carmen war komplett hysterisch und hat dann das gemacht, was man nicht machen sollte: Sie ist auf den einen Täter losgegangen und hat ihm tatsächlich die Maske vom Gesicht gezogen. Der Täter ist dann ausgeflippt und hat ihr den Kehlkopf eingedrückt und sie mit beiden Händen gewürgt", gab Bild-Chefin Tanja May wieder, was die Unternehmerin ihr geschildert hatte.

In den ersten paar Minuten habe das Millionärspaar das Ganze noch für einen bösen Streich gehalten – schnell sei ihnen aber der Ernst der Lage bewusst geworden. Neben Schmuck nahmen die Räuber noch 5000 Euro Bargeld und wertvolle Taschen mit. Der gesamte Schaden soll sich laut der Polizei in Saint-Tropez auf etwa 200.000 Euro belaufen. Nach knapp 45 Minuten war der Spuk vorbei – die unter Schock stehenden Opfer betätigten den Notruf. Noch sind die Täter auf freiem Fuß – Carmen und Robert hoffen aber darauf, dass sie mithilfe des Videomaterials gefasst werden können.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Realitystar

Anzeige Anzeige

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025

Anzeige Anzeige