So skurril wurde Tom seiner Ehefrau Heidi Klum vorgestellt

Tom Kaulitz (35) und Heidi Klum (52) haben in der Netflix-Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" Einblicke in ihre Liebesgeschichte gegeben. Dabei erzählten sie, wie ihr erstes Treffen Anfang 2018 auf der Geburtstagsparty ihres gemeinsamen Freundes Michael Michalsky (58) verlief. Der Designer stellte dem Model den Musiker mit den Worten "Hetero-Zwilling mit großem Penis" vor. Heidi reagierte skeptisch, vor allem wegen seiner vermeintlich kleinen Hände. Doch der Funke sprang sofort über, und die beiden konnten ihre Blicke den ganzen Abend kaum voneinander lösen.

Tom erinnerte sich schmunzelnd an die kurze Zeit nach dem ersten Treffen: Am nächsten Tag erhielt er eine Nachricht von Michael, in der er fragte, ob er Heidis Bitte um Weitergabe seiner Telefonnummer nachkommen dürfe. Natürlich stimmte Tom zu – und damit nahm ihre Beziehung Fahrt auf. Nur ein Jahr später gaben sich die beiden das Jawort und sind seitdem glücklich verheiratet. Heidi beschrieb es in der Serie romantisch: "Unsere Herzen haben sich direkt connectet."

Bereits zuvor hatte Heidi ausgeplaudert, dass sie glaube, dass das Schicksal sie und Tom zusammengeführt hat. In einem Interview mit Bild verriet das Model: "An dem Abend, als ich Tom kennenlernte, wollte ich nicht ausgehen, ich war zu müde von den Dreharbeiten tagsüber. Es war die Geburtstagsparty eines Freundes, also ging ich dennoch hin, obwohl ich supermüde war." Im Rückblick zeigte sich Heidi überzeugt: "Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich meinen Mann nie kennengelernt."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Februar 2025

