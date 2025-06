"Hohes Niveau": Lea Oude hat keine klaren GNTM-Favoriten

Lea Oude, Gewinnerin der vergangenen Staffel von Germany's Next Topmodel, hat sich vor dem großen Finale der diesjährigen Jubiläumsstaffel zu Wort gemeldet. Bei der Ernsting's Family Fashion Show erklärte das Model gegenüber Promiflash, dass sie in diesem Jahr keine klaren Favoriten habe. "Ich finde, dieses Jahr ist es auf so einem hohen Niveau, dass alle gleich sind, alle gleich gut, alle gleich sympathisch", verriet Lea. Sie sehe in den Finalisten sowohl Potenzial als auch die Möglichkeit, in jeder denkbaren Konstellation zu gewinnen. Zudem ließ sie durchblicken, dass sie selbst beim Finale vor Ort sein werde, behielt jedoch Details zu ihrem Auftritt geheim: "Ich sage mal so, es lohnt sich, den Fernseher anzuschalten."

Die Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel sorgt für einige Neuerungen und zeigt eine diverse Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten. Mit außergewöhnlichen Looks und beeindruckenden Leistungen haben alle den Einzug ins Finale geschafft. Pierre, Jannik und Moritz stehen für die männlichen Teilnehmer im Finale, während die Gewinnerin der weiblichen Models aus Magdalena, Zoe oder Daniela hervorgehen wird. Während sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer akribisch auf ihren großen Abend vorbereiten, bleibt die Spannung bis zur letzten Sekunde: Wer wird das Rennen machen und sich den Sieg sichern? Für Lea steht jedoch eines jetzt schon fest – alle haben das Potenzial, als Gewinner aus der Show hervorzugehen.

Während die Spannung vor der großen Entscheidung steigt, laufen die Vorbereitungen bei den Finalisten auf Hochtouren. Daniela, Magdalena, Zoe, Pierre, Moritz und Jannik haben sich in der Show über Wochen hinweg bewährt und fiebern nun dem Höhepunkt entgegen. Ob mentale Stärke, Selbstbewusstsein oder körperliche Fitness – jeder setzt auf seine ganz eigenen Methoden, um im Finale zu überzeugen. Und auch Lea wird mit Neugier auf ihre potenziellen Nachfolger blicken, wenn einer der sechs den Titel und damit den Traum vom Modelleben endgültig für sich erfüllt.

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

