Für Michi von Want und Baby geht es jetzt schon nach Hause

Der nächste Schritt stand an! Die Influencerin und Unternehmerin Michi von Want nahm ihre Follower durch ihre Schwangerschaft stets mit. So erzählte sie von ihren Wehwehchen, aber selbstverständlich auch von den schönen Momenten, die überwogen haben. Das Ganze wurde nun mit der Geburt ihrer Tochter am 21. Juni gekrönt. Wenige Tage später geht es für Michi und ihr Baby sogar schon nach Hause!

In ihrer Instagram-Story teilt sie dies mit ihren Fans. Eine Videosequenz zeigt, wie Michis Mann Mark mit dem neugeborenen Nachwuchs die Klinik verlässt. Der frischgebackene Papa lächelt dabei total zufrieden. Zuvor gab es auch schon sehr niedliche Einblicke. Das Paar genießt total die Kennenlernzeit mit ihrer Tochter – inklusive verliebten Blicken und Kuscheleinheiten.

Die Geburt verkündeten Michi und Mark ebenfalls mit einem zuckersüßen Pic. Darauf schlummert die Kleine auf ihrer Brust, während der Unternehmer sich liebevoll an seine Frau schmiegt und das Baby streichelt. "Wir haben es geschafft", schrieb sie.

Mark von Want mit seinem Baby

Michi von Want und ihr Baby

Michi von Want und ihr Partner mit ihrem Baby im Juni 2023

