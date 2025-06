Auf diese "Prominent getrennt"-Stars freut sich Yeliz nicht

Yeliz Koc (31) wird mit ihrem Ex-Partner Jannik Kontalis an der neuen Staffel Prominent getrennt teilnehmen. Im Vorfeld der Ausstrahlung zeigt sich die Reality-TV-Darstellerin begeistert von einigen der anderen Teilnehmer. "Ich freue mich sehr über Christina (36) und Marco (36), Giuliano und Ariel und Sidar und Jana", verrät sie im Interview mit RTL. Doch nicht alle Paare sind bei Yeliz gleichermaßen willkommen. "Ich bin jetzt nicht so der Fan von Babu und Felix, weil ich glaube, dass sie einfach kein Ex-Paar sind, sondern eigentlich immer noch ein Paar. Deswegen gehören sie hier nicht her", stichelt die Bachelor-Bekanntheit in Richtung ihrer Kontrahenten.

Mit dieser Aussage wirft Yeliz einen durchaus brisanten Vorwurf auf und deutet an, dass nicht alle Paare der Show tatsächlich getrennt sein könnten. Ob das vielleicht zu Spannungen unter den Stars führen wird? Die Mischung aus alten Beziehungen, ungeklärten Gefühlen und Missverständnissen verspricht ordentlich Konfliktpotenzial, das vorab in einem Trailer zu sehen ist. Die neue Staffel "Prominent getrennt" startet am 1. Juli auf RTL+.

Neben Yeliz und Jannik, Christina und Marco, Ariel und Giuliano und Jana und Sidar stellen sich auch Jennifer Iglesias (26) und Nico Müller ihrer Vergangenheit. Auch Laura Peuker und Jonny Jaspers, Ex-Beauty & The Nerd-Kandidatin Babu und ihr Verflossener Felix sowie Pamela Ghazal und Alan Wey werden mit ihren Ex-Partnern konfrontiert. Das ehemalige Temptation Island-Paar Justyna Pralina und Adrian Loevenich soll nachträglich die "Prominent getrennt"-Villa aufmischen.

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

Anzeige Anzeige