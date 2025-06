Kurze Babypause: Gina Schumacher sitzt wieder im Sattel

Gina-Maria Schumacher (28), die Tochter von Michael Schumacher (56), ist rund elf Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Millie auf beeindruckende Weise zurück im Turniergeschehen. In Oklahoma City nahm die passionierte Westernreiterin am renommierten "NRHA USA Derby" teil, einem der weltweit bedeutendsten Reining-Events. Ihren ersten Auftritt nach der Babypause feierte die Schumacher-Ranch online auf ihrer Website mit den Worten: "Es ist, als wäre sie niemals weg gewesen." Gina trat in der Show-Arena mit vier Pferden an, darunter "Guns N Whizards", und bewies, dass sie nichts von ihrem Können eingebüßt hat.

Während das Turnier noch bis zum 22. Juni läuft, hofft Gina auf eine Qualifikation für das Non Pro Finale am kommenden Freitag. Für die Westernreiterin wäre es nicht das erste Mal, dass sie bei diesem hoch dotierten Wettbewerb erfolgreich wäre: In den vergangenen Jahren belegte sie dort regelmäßig Spitzenplätze, darunter mehrfach Rang eins. Mit einem Gesamtpreisgeld von über 1,5 Millionen US-Dollar ist das Event ein Highlight der Reining-Szene. Gina, die auch gemeinsam mit ihrem Ehemann Iain Bethke Quarter-Horses züchtet und verkauft, zeigt sich in Texas, der Hochburg ihres Lieblingssports, in ihrem Element.

Die Geburt ihrer Tochter verkündete die Reiterin Anfang April auf Instagram. Damals teilte Gina ein herzerwärmendes Foto, das die Hände von ihr, Iain und ihrer kleinen Tochter zeigt. Dazu schrieb die frisch gebackene Mutter: "Am 29. März geboren. Unsere Herzen sind voller denn je. Wir sind überglücklich, dich in unserem Leben zu haben." Mit dieser süßen Botschaft gab Gina auch gleich den Namen von Schumis erster Enkeltochter preis: Sie heißt Millie.

Getty Images / Patrik Stollarz Gina Schumacher bei den FEI European Equestrian Championship 2015

Instagram / gina_schumacher Gina-Maria Schumacher und ihr Baby, April 2025

