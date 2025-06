Zu unbekannt? Das sagen die Fans zur "Promi Taste"-Besetzung

Die beliebte Kochshow The Taste erhält einen prominenten Ableger: Ab 2026 werden in "Promi Taste" zwölf bekannte Persönlichkeiten am Herd ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Mit von der Partie sind neben Musikerin Jeanette Biedermann (45) und Fußballtrainerin Martina Voss-Tecklenburg (57) auch Reality-Stars wie Jenny Elvers (53) oder Melody Haase (31). Doch wie kommt die prominente Besetzung bei den Fans an? Auf Instagram teilen viele User ihre Meinung zum VIP-Kochteam. Während einige der Meinung sind, dass die Show mit diesem Mix ein Hit und "mega viel Spaß machen wird", reagieren andere nicht ganz so enthusiastisch.

Einigen scheinen die Namen der Prominenten wenig zu sagen, sodass Kommentare wie "Wer sind diese unbekannten 'Stars'?" oder "Die Hälfte kenne ich nicht mal" ebenfalls den Diskurs prägen. Trotz der geteilten Meinungen steht eines fest: Die VIP-Variante von "The Taste" wird mit ihrer Mischung aus prominenten Hobbyköchen und der etablierten Jury aus Spitzenköchen neugierig machen und sowohl eingefleischte Fans der Hauptsendung als auch Neuzuschauer vor die Bildschirme locken.

Während bei der regulären "The Taste"-Staffel in diesem Jahr zwei neue Juroren antreten, bleibt es bei der Promi-Variante bei der alten Juryzusammensetzung bestehend aus Frank Rosin (58), Alexander Kumptner (42), Alexander Herrmann (54) und Tim Raue (51). Obwohl die vier Starköche schon erfahrene "The Taste"-Profis sind, wird es auch für sie neu sein, statt mit versierten Hobbyköchen und ausgebildeten Gastronomen mit Schauspielern und Realitystars zu kochen. Kandidaten wie die Tänzerin Kathrin Menzinger (36) oder der Comedian Simon Pearce (44) werden die Juroren definitiv auf Trab halten.

Jeanette Biedermann, Sängerin

Frank Rosin, Tim Raue, Angelina Kirsch, Alexander Kumptner und Alexander Herrmann

