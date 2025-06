Cosimo Citiolo belustigt Fans mit bearbeiteten Urlaubsfotos

Cosimo Citiolo (44), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten wie Promis unter Palmen, The 50 oder Kampf der Realitystars, sorgt aktuell für Lacher auf seinem Instagram-Profil. Die jüngsten Fotos, die er dort mit seinen Followern teilt, zeigen ihn in scheinbar makelloser Perfektion – aber genau das scheint den Fans aufzufallen. Die stark bearbeiteten Urlaubsbilder ernten eine Welle an Kommentaren, von denen einige durchaus humorvoll sind. Ein Nutzer fragt scherzhaft: "Cosimo. Warum zeigst du immer Bilder von so 'nem fremden Mann? Wer ist das?" Andere können sich einen Seitenhieb auf seinen Facetune-Einsatz nicht verkneifen.

Die Kommentare unter den Bildern sind zahlreich und voller Witz. Besonders die Frage, ob der Reality-TV-Star ein "Facetune-Premium-Abo" besitzt, zog zahlreiche Likes auf sich. Die Fans scheinen sich einig, dass Cosimos Bildbearbeitungen nicht ganz subtil und durchaus auffällig sind. Ein Follower schreibt: "Da ist er wieder… MR. PHOTOSHOP. Ist das nicht etwas peinlich?" Trotz dieser Kommentare wird deutlich: Die Community nimmt es mit Humor – und Cosimos charmante Art, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, trägt sicher dazu bei, dass die Diskussion eher belustigt als böswillig zu sein scheint. Seine Follower schätzen ihn schließlich für seine unverblümte und offene Art.

Cosimo, der sich selbst als "Checker vom Neckar" bezeichnet, hat in der Vergangenheit trotz persönlicher und finanzieller Probleme immer wieder bewiesen, dass er für Unterhaltung sorgt – ob auf der Bühne, im Reality-TV oder eben auf Social Media. 2011 eroberte er als Teilnehmer der elften Staffel von Big Brother die Herzen der Zuschauer ebenso wie 2013 mit seinem Gastauftritt bei Köln 50667. Seine Follower feiern ihn für seinen Spaß am Leben und seine übersprudelnde Persönlichkeit. Ursprünglich als Tänzer bekannt geworden, hat sich Cosimo im Laufe der Jahre ein breites Publikum aufgebaut. Vielleicht steckt hinter den bearbeiteten Urlaubsfotos nicht nur Eitelkeit, sondern auch der Wunsch, seine Fans zum Schmunzeln zu bringen. Schließlich zeigt sein Online-Auftritt immer wieder, dass er keine Gelegenheit auslässt, um seine Community zu unterhalten.

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Februar 2025

