Nach erstem Kind: Hadert Georgina Stumpf mit ihrem Körper?

Im November vergangenen Jahres wurde Georgina Stumpf das erste Mal Mama. In ihrer Rolle als Mutter geht die ehemalige Streamerin voll und ganz auf – aber auch sie ist nicht frei von den Selbstzweifeln, mit denen sich wohl viele Frauen nach der Geburt herumschlagen. In ihrem gemeinsamen Podcast mit Charlotte Würdig (46) "The Real Ex-Wives" spricht Gia ganz offen über ihre Gedanken zu dem Thema. "Ich habe mich letztens so angeguckt und langsam merke ich schon, dass es mich leicht nervt, diese körperliche Veränderung durch die Schwangerschaft. Ich hatte vorher, fand ich, ziemlich schöne Brüste. Und ich bin ganz ehrlich: Jetzt hängen sie schon bisschen", gesteht sie. Operativ nachzuhelfen komme für sie aber nicht infrage – und letztendlich falle es ihr auch nicht allzu schwer, über diese sogenannten "Makel" hinwegzusehen.

Zu diesem Thema teilt die Ex-Partnerin von Rapper Sido (44) eine kleine Geschichte. Vor Kurzem sei sie mit zwei sehr viel jüngeren Freundinnen im Urlaub gewesen. Während der Fokus der Mädels darauf lag, top gestylt und in knappen Bikinis die Sonne zu genießen, habe Georgina sich natürlich vorrangig mit ihrer kleinen Tochter beschäftigt. Dabei sei ihr auch der Gedanke gekommen: "Vergleiche ich mich jetzt eigentlich? Ich dachte mir schon: 'Wow – verdammt noch mal, sieht ihr heiß aus.' Aber dann dachte ich mir auch: 'Na ja, dafür sitze ich hier mit meiner Tochter.' Und das ist auch voll okay.'" Es sei ihr dabei in keiner Weise darum gegangen, dass sie den beiden anderen das nicht gönnen würde. Im Gegenteil: Ihr sei inzwischen einfach bewusst geworden, dass sich ihre Prioritäten komplett verändert haben, seit sie Mutter ihrer kleinen Tochter geworden ist.

Ganz davon abgesehen, dass die Social-Media-Bekanntheit im Moment andere Sachen im Kopf hat, werden viele Fans ihre Selbstzweifel wohl auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Aus dem besagten Urlaub teilte die gebürtige Hamburgerin nämlich auch einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie ihren After-Baby-Body präsentierte. Davon, dass sie vor knapp sechs Monaten ein Kind auf die Welt gebracht hat, ist an Gias Körper für einen Außenstehenden nichts mehr zu sehen. In einer tief sitzenden Hose und einem superkurzen T-Shirt zeigte sie, wie erstaunlich schnell sie nach der Schwangerschaft wieder in Form gekommen ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Mai 2025

Anzeige Anzeige