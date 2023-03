Ex-Miss-Universe Tiffany Ritter trauert um ihren Verlobten

Schockierende Nachrichten für Tiffany Ritter. Im Dezember vergangenen Jahres hatte die einstige Miss Universe ihren Liebsten Leonard van der Mond im Fitnessstudio kennengelernt. Nur kurze Zeit später hielt der Muskelmann um die Hand der Bodybuilderin an. Schon bald wollte sie mit ihrem Liebsten vor den Altar treten. Doch jetzt wurden schlimme Neuigkeiten bekannt: Tiffanys Verlobter Leonard wurde tot in seinem Auto gefunden!

Wie Bild berichtet, verschwand der 25-Jährige am 9. März. Mehrere Stunden lang war er unauffindbar – dann kam die traurige Gewissheit. Leonard wurde leblos in seinem Auto am Bodensee gefunden. Was genau passierte, ist bisher noch nicht bekannt. Die Familie lässt derzeit aber noch Untersuchungen und eine Obduktion vornehmen, um herauszufinden wie der Sport-Profi zu Tode kam.

Der Schock sitzt bei Tiffany tief – die beiden hatten viele Zukunftspläne. Erst vor wenigen Tagen hatte Tiffany mit dem Magazin voller Vorfreude über ihre kommenden Hochzeitspläne gesprochen. Außerdem habe sich Leonard selbstständig machen wollen: Er wollte in den USA Pfannkuchen verkaufen.

Instagram / tif_van_schraenkle Tiffany Ritter, Bodybuilderin

Instagram / leonard.van.der.mond Tiffany Ritter und Leonard van der Mond

Instagram / tif_van_schraenkle Tiffany Ritter, Bodybuilderin

