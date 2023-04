Ehemaliger britischer Schatzkanzler Nigel Lawson tot mit 91

Traurige Nachrichten aus der Welt der Politik! Nigel Lawsons konnte auf eine beachtliche Karriere zurückblicken: Der britische Politiker der Conservative Party arbeitete zeit seines Lebens als Journalist, von 1966 bis 1970 war er Herausgeber des Spectators und von 1983 bis 1989 war er als Schatzkanzler unter Margaret Thatcher (✝87) tätig. Nun wurde bekannt, dass die Polit-Legende im Alter von 91 Jahren verstorben ist.

Wie The Sun berichtet, ist der gebürtige Londoner am dritten April verstorben. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Weiters hat sich auch noch kein Familienmitglied zum Tod geäußert. Der 91-Jährige hatte insgesamt sechs Kinder. Eine seiner Töchter, Nigella Lawson (63), ist eine bekannte Köchin in Großbritannien.

Wie Express berichtet, reagierte der ehemalige Premierminister Boris Johnson (58) auf die Nachricht von seinem Tod mit den Worten: "Nigel Lawson war eine furchtlose und originelle Flamme des Konservatismus der freien Marktwirtschaft.

