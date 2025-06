Im Justin-Bieber-Drama: Hailey und Selena entfolgen sich

Selena Gomez (32) und Hailey Bieber (28) haben sich gegenseitig auf Instagram entfolgt und damit die Gerüchte um ihre angebliche Fehde erneut angefacht. Fans entdeckten den Social-Media-Schnitt am vergangenen Donnerstag, was in den Fangemeinden beider Frauen hohe Wellen schlug. Obwohl die Schauspielerin und das Model stets bestritten haben, im Clinch miteinander zu liegen, verursachten sie in der Vergangenheit immer wieder negative Schlagzeilen – nicht zuletzt aufgrund ihrer Verbindung zu Justin Bieber (31). Selena und Justin führten eine turbulente On-off-Beziehung, bis er sich 2018 mit Hailey verlobte und sie kurz darauf heiratete.

In den letzten Jahren schien der vermeintliche Streit zwischen den beiden beigelegt zu sein. 2022 posierten Selena und Hailey bei einem Event zusammen und forderten ihre Fans auf, jeglichen Online-Hass zu beenden. Später unterstützten sie im Netz gegenseitig ihre Projekte: Hailey likte Selenas Beitrag zu ihrer Verlobung mit Benny Blanco (37), während Selena begeistert eine Ankündigung rund um Haileys Beauty-Marke Rhode kommentierte. Doch offenbar ist diese Harmoniewelle nun vorbei. Besonders pikant: Der Instagram-Zoff kommt kurz nachdem Hailey ihre Kosmetiklinie für einen beeindruckenden Betrag von einer Milliarde Dollar an E.l.f. Cosmetics verkauft hat. Selena, die ebenfalls eine Beauty-Marke besitzt, scheint sich kürzlich mit einem Post, in dem sie sich selbst als "immer noch hier" bezeichnet, bereits einen kleinen Seitenhieb geleistet zu haben.

Rund um Hailey und Justin ranken sich derzeit jede Menge Gerüchte. Das Paar wurde vor rund einem Jahr zum ersten Mal Eltern des kleinen Jack Blues, dennoch wird immer wieder über eine Ehekrise und große Probleme innerhalb der kleinen Familie spekuliert. Erst kürzlich polarisierte Justin mit kryptischen Botschaften im Netz, mit denen er mutmaßlich seine Ehe infrage stellte.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: Hailey Bieber, Selena Gomez

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den SAG Awards 2025 in Los Angeles, Kalifornien

Anzeige Anzeige

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024