Krisengrund? Orlando Bloom fand Katys All-Flug "peinlich"

Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) sollen momentan eine schwierige Zeit in ihrer Beziehung durchmachen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, führte ein Streit nach Katys umstrittenem Weltraumflug im April zu erhöhter Spannung zwischen den beiden. In den sozialen Medien wurde der elfminütige Flug, bei dem die Sängerin unter anderem eine Blume – eine Hommage an ihre Tochter Daisy – in der Schwerelosigkeit präsentierte, heftig kritisiert. Und auch Orlando soll kein Fan des Ausflugs gewesen sein. "Er sagte ihr, das Ganze hätte lächerlich ausgesehen. Er meinte, es sei zum Fremdschämen gewesen. Peinlich. Das war mitten in einem Streit und hat ihre Gefühle verletzt", meinte die Quelle zu wissen.

Doch die Spannungen hören damit nicht auf. Aktuell sorgt die geplante Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig für neuen Zündstoff. Orlando ist eingeladen und wird wohl an den Feierlichkeiten, die am 24. Juni starten, teilnehmen – Katy hingegen nicht, da sie sich noch auf Tour in Australien befindet. Dennoch soll sie verärgert sein, dass ihr Verlobter, der angeblich nicht einmal eng mit dem Paar befreundet ist, unbedingt zum Event reisen will. "Katy hat das Gefühl, sie sind eher ihre Freunde als seine, aber er ist derjenige, der zur Hochzeit geht. Und er besteht darauf, hinzugehen, was sie ärgert, weil er mit beiden nicht besonders eng ist. Sie empfindet es als ein 'F*ck dich' von ihm an sie", behauptete der Informant weiter.

Die Trennungsgerüchte rund um Katy und Orlando machen schon seit einer Weile die Runde. Mitte Juni legte ein Informant gegenüber Page Six nach und behauptete, dass bei dem Paar längst alles vorbei sei. Demnach hätten die beiden bereits beschlossen, sich nach Katys aktueller Tour offiziell zu trennen. "Es ist aus. Sie warten darauf, dass ihre Tour vorbei ist, bevor sie sich trennen", zitierte das US-Magazin die anonyme Quelle.

Getty / Mike Coppola Schauspieler Orlando Bloom und seine Partnerin Katy Perry

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler