Aus Fehlern lernen: Brad Pitt teilt Lebensweisheiten

Brad Pitt (61) zeigte sich bei der Premiere seines neuen Films "F1" reflektiert und gab Einblicke in seine persönliche Lebensphilosophie. In einem Gespräch mit Entertainment Tonight betonte er, dass er aus jeder Erfahrung, sei sie gut oder schlecht, Lehren ziehe. "Egal, welcher Fehler gemacht wurde, man lernt daraus und macht weiter, und das führt zum nächsten Erfolg", erklärte der 61-Jährige. Er betonte außerdem, wie wichtig es für ihn geworden sei, sich mit Menschen zu umgeben, die ihn lieben und unterstützen – sei es Familie oder Freunde. Dies, so Brad, sei für ihn die Grundlage, um kreativ zu sein und Dinge zu schaffen.

Seit der Scheidung von Angelina Jolie (50), die 2016 begann und schließlich vor weniger als einem Jahr abgeschlossen wurde, scheint sich sein Fokus auf die wesentlichen Dinge im Leben verschoben zu haben. Heute scheint er mit seiner Freundin Ines de Ramon (32) glücklicher denn je zu sein. Trotz der intensiven Medienaufmerksamkeit auf sein Privatleben betonte Brad, sich nicht davon ablenken zu lassen. Diese Gelassenheit finde er auch bei Dreharbeiten oder wenn er in einem Rennwagen sitzt, wie bei seinem jüngsten Projekt. Dort erlebe er eine besondere Ruhe: "Manchmal klappt einfach alles, alles fügt sich zusammen, und dann ist da ein – oh Mann, ich muss ein besseres Wort finden –, aber die Welt ist in Ordnung", beschrieb der Schauspieler das Gefühl am Steuer.

Allerdings zeigt sich in seinem Privatleben nicht nur Harmonie. Bereits seit Jahren gelten die Verhältnisse zwischen ihm und einigen seiner Kinder als belastet. Auch wurde berichtet, dass Brad keinen Kontakt mehr zu seinen ältesten Söhnen Maddox (23) und Pax (21) habe. Doch trotz aller familiären Herausforderungen hält Brad an der Lebensphilosophie fest, sich den positiven Seiten des Lebens zuzuwenden und den Blick nach vorn zu richten.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der "F1"-Premiere in New York City

Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt, September 2024