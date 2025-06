Schockierende Reaktionen auf Mia Julias Vergewaltigung

Mia Julia (38) hat gestern ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit öffentlich gemacht: Die Schlagersängerin erzählte auf Instagram von ihrer Vergewaltigung in jungem Alter und wollte damit ein Zeichen für mehr Aufmerksamkeit gegenüber sexualisierter Gewalt setzen. Doch die breite Resonanz, die sie daraufhin erhielt, schockierte sie. Mia erklärte, zahlreiche Nachrichten von Frauen erhalten zu haben, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. "Es ist erschreckend, wie häufig das offensichtlich passiert", musste sie entsetzt feststellen.

In ihrem Post berichtete Mia von ihrer Vergewaltigung – damals war sie gerade einmal 15 Jahre alt gewesen. "Doch irgendwann hat es wehgetan, und ich wollte, dass er aufhört. Aber der Typ hat das nicht akzeptiert und weitergemacht", machte die Musikerin öffentlich. Es dauerte allerdings viele Jahre, bis sie erkannte, was da eigentlich Schlimmes mit ihr passiert ist. Zudem wurde ihr kürzlich eine Vergewaltigung angedroht, was alte Wunden bei ihr aufriss. "Es hat mich gebrochen, und ich arbeite heute noch daran, zu heilen", offenbarte die 38-Jährige.

Bekannt wurde Mia Julia ursprünglich als Sängerin und durch diverse Auftritte im Reality-TV, doch ihre Fans kennen sie auch als eine Frau, die in Interviews und auf Social Media selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Beispielsweise spricht sie auch stets offen über ihre Ehe mit ihrem Mann Peter. Die beiden sind Swinger. Sie dürfen also Spaß mit anderen Sexpartnern haben und das ohne Fremdgehen. "Wir fühlen uns durch die gemeinsamen Abenteuer noch mehr verbunden! Es ist ein Hobby", erklärte Mia auf Instagram Anfang des Jahres dazu.

ActionPress / azee Mia Julia, Schlagersängerin

Instagram / mia_julia Mia Julia, Schlagersängerin

Instagram / finch Mia Julia und Finch im April 2025