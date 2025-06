"Shopping Queen"-Kandidatin begeistert Guido mit Charme

Guido Maria Kretschmer (60) ist vollkommen begeistert: von Shopping Queen-Kandidatin Danni. "Ich bin 59 und fühle mich wie 18!", stellt sich die Teilnehmerin zu Beginn der neuen Folge vor. "Ist das toll, wenn man das sagen kann", freut sich Guido für sie. Doch bei ihm scheint das wohl nicht so zu sein. "Ich bin der Guido aus Hamburg. Ich bin 59, ich fühle mich aber wie 64", scherzt er. Mittlerweile ist der Fashion-Mogul 60 Jahre alt.

Neben ihrer junggebliebenen Art ist es auch der Look, der bei Guido für Begeisterung sorgt. Während die Personalsachbearbeiterin am frühen Morgen noch mit einem marineblauen Oberteil und einer schwarzen, lockeren Hose gekleidet ist, läuft sie am Nachmittag in einem sommerlichen Musselin-Look über den Catwalk. "Ich finde, das steht ihr. Ist total ihr Look. Das ist so ein bisschen angehippiet – und das ist sie ja auch so ganz leicht. Mit dem ganzen Glitzer und ihren Haaren, und sie fühlt sich wohl, und das ist ein großes Geschenk. Es ist schön, wenn jemand eins wird mit dem, was er trägt", schwärmt Guido, während Danni in Orange-Beige und mit Blümchen verziert vor der Kamera posiert.

Seit 2012 und insgesamt sechs Staffeln erfreut sich Guido wöchentlich über neue Frauen, die ihr Modebewusstsein und ihr Einkaufsmanagement unter Beweis stellen wollen, um Shopping Queen der Woche zu werden. Hin und wieder überrascht er die Show-Fans mit einer neuen Idee: So gab es unter anderem schon einige Bachelor-Specials oder zuletzt sogar ein "Shopping Queen"-Duell. In diesem Fall traten zwei Frauen im direkten Wettbewerb gegeneinander an – und sorgten sowohl bei Guido als auch bei den Zuschauern für gute Unterhaltung.

Guido Maria Kretschmer im Juli 2024

Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

Guido Maria Kretschmer, Juli 2024