Brasilianische Influencerin Ana B stirbt nach Schönheits-OP

Die brasilianische Influencerin Ana Barbara Buhr Buldrini, bekannt als "Ana B", ist im Alter von 31 Jahren in Istanbul nach einer Schönheitsoperation ums Leben gekommen. Wie die türkische Gesundheitsbehörde laut 20 minuten bestätigte, starb sie am Sonntag an schweren Komplikationen während der Aufwachphase nach einer Fettabsaugung. Sie erwachte nie aus ihrer Vollnarkose. Die genaue Todesursache wird noch durch eine Autopsie untersucht. Ana B, die auf Instagram fast 800.000 Follower verzeichnete, soll für die Operation von einer Privatklinik ein kostenloses Angebot erhalten haben – im Gegenzug für Werbung auf ihrem Kanal.

Nach ihrem Tod erhebt ihr Ehemann, der mosambikanische Künstler Elgar Sueia, schwere Anschuldigungen gegen die behandelnden Ärzte auf Instagram. Laut Elgar sei der Eingriff vorgezogen worden, obwohl seine Frau kurz zuvor noch gegessen und Alkohol konsumiert habe. Trotz ausdrücklicher Warnungen des Paares hätten die Mediziner die Operation durchgeführt. "Die Ärzte wussten es", betonte er und fordert die brasilianischen Medien dazu auf, den Vorfall zu untersuchen. Der Fall hat inzwischen Ermittlungen der türkischen Polizei ausgelöst und rückt die Sicherheitsstandards bei Schönheitsoperationen in der Türkei in den Fokus.

Schönheitsoperationen sind in der Türkei ein boomendes Geschäft, da sie dort häufig deutlich günstiger angeboten werden als in westlichen Ländern. Für Influencer wie Ana B sind solche Eingriffe oft ein Marketingdeal, aus dem beide Seiten vermeintlich Vorteile ziehen. Privat zeigte sich Ana B in den sozialen Medien oft als lebensfrohe, stilbewusste Persönlichkeit, die ihre Fans an ihrem glamourösen Alltag teilhaben ließ. Ihr Mann zeigt seine Trauer nun ganz öffentlich. In einem Beitrag verabschiedet er sich mit den Worten: "Es scheint nicht fair, dieses Leben ohne dich zu leben. [...] Wie gehe ich mit all dem Schmerz um, den ich gerade ertrage? Ich habe keinen Zweifel, dass du an einem besseren Ort bist und über uns alle wachst, wie du es immer getan hast."

Instagram / anabmusic Ana B, Influencerin

