Baby Nummer zwei: Maren Wolf darf wieder schwanger werden

Maren Wolf (33) und ihr Ehemann Tobias Wolf haben großartige Neuigkeiten zu verkünden: Maren darf nach einer längeren gesundheitlichen Pause endlich wieder versuchen, schwanger zu werden. Die Social-Media-Stars, die bereits Eltern des kleinen Lyan River sind, gaben dies mit strahlenden Gesichtern in einem Video auf YouTube bekannt. "Ihr wisst ja, wir haben einen zweiten Kinderwunsch", meinte Maren freudig. Der Grund für die bisherige Wartezeit war eine Bauchdeckenstraffung, die sie vor einem Jahr hatte sowie eine Implantatentfernung. "Nach solchen Operationen ist es normal, eine gewisse Zeit zu pausieren", erklärte sie offen.

Das Paar scheint sich nicht nur selbst riesig über die neuen Möglichkeiten zu freuen, auch der kleine Lyan träumt bereits lange von einem Geschwisterchen. Wie Tobias mit einem Augenzwinkern erzählte, hätte der Kleine jedoch gerne ein älteres Geschwisterkind – und das am besten sofort. "Wenn es nach Lyan geht, hätte er am liebsten eine achtjährige Schwester", lachen die Influencer in dem Video.

Das Paar hat seit der Geburt von Lyan 2020 immer wieder betont, wie gerne es eine größere Familie hätte, doch die letzten Jahre waren nicht einfach für die Wolfs. Der Wunsch nach einem weiteren Kind war für die beiden mit einigen Herausforderungen verbunden, wie sie offen in der Vergangenheit thematisierten. Neben Marens OPs im vergangenen Jahr kam unter anderem ein Bandscheibenvorfall hinzu. Aus diesem Grund musste Baby Nummer zwei bisher warten.

Maren und Tobias Wolf, YouTuber

Tobias, Maren und Lyan River Wolf

Tobias Wolf und Maren Wolf, Influencer-Paar

