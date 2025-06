Trotz ALS-Erkrankung: Eric Dane will weiter Filme drehen

Eric Dane (52), bekannt aus der Serie Grey's Anatomy, hat in einem emotionalen Interview mit "Good Morning America" über seine Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gesprochen. Der Schauspieler teilte mit, dass die ersten Anzeichen durch eine Schwäche in seiner rechten Hand bemerkbar wurden, die er zunächst unterschätzte. Nach einer neunmonatigen Odyssee durch Arztpraxen erhielt er die niederschmetternde Diagnose. "Ich werde diese drei Buchstaben nie vergessen", sagte er. Der Film- und Serienstar berichtet, dass aktuell sein rechter Arm komplett funktionsunfähig ist und er befürchtet, auch bald auf seiner linken Seite Einschränkungen zu erleben.

Dennoch bleibt der Schauspieler optimistisch und betonte in einem Gespräch mit E! News, dass er seine Karriere fortsetzen werde. Die Arbeit als Schauspieler gibt ihm Halt und eine positive Perspektive. "Ich werde das durchziehen, bis die Räder abfallen", erklärte Eric. Derzeit ist er als Familienoberhaupt in der HBO-Serie Euphoria zu sehen und setzt sich aktiv mit der neuen Lebensrealität auseinander. Aufgeben sei für ihn keine Option: "Es hält meinen Geist wach", so der zweifache Vater, der weiterhin für seine Familie und seine beruflichen Projekte kämpfen will.

Privat wird Eric von seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (53) und den beiden gemeinsamen Töchtern unterstützt. Die beiden Mädchen sind für ihn ein Anker inmitten dieser schwierigen Situation. Auch in der Vergangenheit zeigte sich Eric stets emotional nahbar: Bereits in einem früheren Interview war deutlich geworden, wie sehr ihn die Diagnose bewegt. In dieser herausfordernden Lebensphase scheint der Schauspieler, der einst als Dr. Mark Sloan in "Grey's Anatomy" die Herzen der Zuschauer eroberte, neue Werte zu finden – nicht zuletzt in der Nähe seiner Familie und in der Leidenschaft zu seiner Arbeit.

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Getty Images Eric Dane, Mai 2024

