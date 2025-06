"Million Dollar Beach House"-Star bei Fahrerflucht getötet

Tragische Nachrichten aus den USA: Sara Burack, eine amerikanische Immobilienmaklerin und Darstellerin der Netflix-Serie "Million Dollar Beach House", wurde bei einem Unfall mit Fahrerflucht in den Hamptons tödlich verletzt. Wie TMZ von Seiten der Ermittler erfahren haben will, wurde der TV-Star am frühen Donnerstagmorgen bewusstlos auf einer Straße auf Long Island im Bundesstaat New York gefunden. Sara wurde nur 40 Jahre alt.

Aktuell fahndet die Polizei noch nach dem Fahrer des Wagens, mit dem Sara angefahren wurde. Im Moment sei noch nichts Näheres zu dem Täter bekannt – Bremsspuren deuten aber darauf hindeuten, dass er die junge Frau auf der Straße gesehen haben muss. Laut einem engen Freund ihrer Familie erlitt die Blondine schwere Kopfverletzungen und mehrere Knochenbrüche. Am Unfallort erlitt sie bereits einen Herzstillstand, konnte von den Sanitätern jedoch wiederbelebt werden. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo noch lebenserhaltende Maßnahmen vorgenommen wurden. Letztendlich sei für die Streaming-Show-Bekanntheit aber jede Hilfe zu spät gekommen, weshalb die Maßnahmen eingestellt wurden, woraufhin Sara verstarb.

Neben ihrer Leidenschaft für ihre Arbeit mit Immobilien beschreibt ihr enges Umfeld sie als einen "wundervollen Menschen mit einem großen Herzen". Sie zeichnete sich durch ihr großes Mitgefühl für Menschen und Tiere aus und setzte sich mit gemeinnütziger Arbeit für die Gemeinschaft ein. Sara hinterlässt ihre Mutter, ihren Vater, ihre Schwester und ihren Schwager.

Sara Burack, Reality-TV-Bekanntheit

Sara Burack, TV-Bekanntheit

Sara Burack, Internetstar

