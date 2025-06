Harte Worte: Daniela Katzenberger liest Hater-Kommentare vor

Daniela Katzenberger (38) gewährt einen schonungslos ehrlichen Einblick in ihre Gedankenwelt – in der neuesten Staffel ihrer gleichnamigen Reality-Show "Daniela Katzenberger" spricht die Kult-Blondine offen über die Schattenseiten des öffentlichen Lebens. Besonders der Hass, der ihr online entgegenschlägt, belastet die Reality-TV-Bekanntheit stark. "Ich wünschte wirklich, mir wär es viel mehr sche*ßegal egal, aber das ist es wirklich nie. Weil dafür habe ich zu hart gekämpft", gesteht Daniela. Sie denkt oft darüber nach, wie weit sie es gebracht hat – von ihren bescheidenen Anfängen über die Bodybuilding-Reise bis zu ihrem heutigen Leben. Der Weg dorthin sei hart gewesen, voller Hürden und Kämpfe.

Daniela macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie die negativen Kommentare treffen – besonders dann, wenn sie ihr Äußeres betreffen. Dabei liest sie einige der gemeinen Worte laut vor: "Lächerlich. Du dickes Ding. Warum bist du so fett? Du bist ganz schön auseinandergegangen." Solche verletzenden Aussagen gehen ihr sichtlich nahe und treiben ihr die Tränen in die Augen. Sie erzählt, dass sie täglich mit dieser Form von Bodyshaming konfrontiert war und sich häufig unwohl in ihrer Haut fühlte. Trotzdem will die Unternehmerin ihren Fans Mut machen und teilt ihre wichtigste Erkenntnis: "Wenn du aufgeben willst, denk immer daran, warum du angefangen hast." Mit diesen Worten möchte sie andere motivieren, ihren Weg trotz aller Widerstände weiterzugehen.

Ihre Karriere begann auf ungewöhnliche Weise: Vom Reality-Format Goodbye Deutschland bis hin zu ihrer eigenen TV-Show hat sich die ehemalige Café-Betreiberin im Showgeschäft etabliert. Auf diesem Weg überwand sie nicht nur berufliche Herausforderungen, sondern auch massive öffentliche Kritik. Zuletzt trat sie nach monatelangem Training sogar beim Miss-Universe-Wettkampf an und präsentierte stolz ihren trainierten Körper. Daniela, die sonst für Humor und Schlagfertigkeit bekannt ist, zeigt sich in ihrer Show ungewohnt verletzlich – und genau das macht sie für viele so nahbar. Mit ihrer authentischen Art will Daniela eines deutlich machen: Niemand muss seine Kämpfe allein führen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Getty Images Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Instagram / tobiaswendeler Fitnesstrainer Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger, September 2024