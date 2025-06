GNTM-Auftritt von Tokio Hotel fällt bei den Zuschauern durch

Beim großen Finale von Germany's Next Topmodel wurde die Bühne von Tokio Hotel gerockt – zumindest war das der Plan. Die Band rund um Frontsänger Bill Kaulitz (35) präsentierte sich live auf der Bühne, doch anstatt Begeisterung hagelte es vor allem online heftige Kritik. Auf der Plattform X ließen User ihrem Unmut freien Lauf. "Auf Tokio Hotel hätte ich auch gut verzichten können", schrieb ein Zuschauer, während ein anderer die Tonqualität aufs Korn nahm: "Die Tonabstimmung von Bill ist ja schrecklich. Hat er keinen Popschutz für sein Mikrofon bekommen?"

Während einige Kommentare sich über den Sound und technische Details lustig machten – etwa über den mangelnden Soundcheck oder Bills Mikrofon –, wurde auch Bills Styling zum Ziel. Ein Nutzer schrieb: "Bill hat schimmlige Haare." Vergleiche mit früheren Gästen des GNTM-Finales blieben ebenfalls nicht aus. Letztes Jahr war etwa US-Sängerin Sabrina Carpenter (26) aufgetreten, was einige Fans als deutlich hochwertiger bezeichneten. "Ich sag’s nochmal: Letztes Jahr Sabrina Carpenter und dieses Jahr Tokio Hotel ist so ein Downgrade", lautete einer der kritischen Beiträge auf der Plattform.

Tokio Hotel, die sich seit ihrer Gründung Anfang der 2000er-Jahre nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre extravaganten Auftritte und Looks auszeichnen, sind für polarisierende Reaktionen nicht unbekannt. Besonders Bill, bekannt für seinen mutigen und oft unkonventionellen Stil, steht oft im Fokus. Trotz der Kritik auf X sind die Brüder Bill und Tom Kaulitz (35) weiterhin erfolgreich und betreiben neben ihrer Musik auch den Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", in dem sie regelmäßig über Persönliches plaudern. Zudem erschien erst Anfang der Woche die zweite Staffel ihrer Dokuserie "Kaulitz & Kaulitz", die direkt nach Veröffentlichung an die Spitze der deutschen Netflix-Charts kletterte. Dass ihr Auftritt bei GNTM nicht allen Zuschauern gefallen hat, dürfte die erfahrenen Musiker also wenig aus der Ruhe bringen.

Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Berlin, Juni 2025