Dieser Kandidat war Kilian Kerners diesjähriger GNTM-Favorit

Kilian Kerner scheint von der 20. Jubiläumsstaffel Germany's Next Topmodel rundum begeistert gewesen zu sein. "Es ist vom Model-Potenzial her die stärkste Staffel, die es je gab", schwärmte der Designer am Donnerstagabend zu Gast bei dem großen Finale gegenüber Joyn. Umso mehr gönnte er jedem der sechs Finalisten den Sieg – doch einem hätte er es wohl am meisten gewünscht: Pierre. "Ich bin sein Model-Papa geworden", erklärte Kilian.

Zwischen ihm und dem Wiener habe sich im Laufe der vergangenen Monate ein besonderes Verhältnis entwickelt. Während Kilian sich als seinen Model-Papa bezeichnet, verrät er, dass Pierre ihn sogar als seinen Mentor bezeichne. Und das hört der Modemacher wohl gerne: Immerhin gilt der 22-Jährige in seinen Augen aufgrund seiner sogenannten Heldenreise als sein Favorit. Pierre entwickelte sich bei GNTM nämlich von einem schüchternen jungen Mann zu einem selbstbewussten Model.

Letztendlich haben Pierres Wandel und sein Model-Können aber doch nicht für Platz eins gereicht: Nachdem die dritten Plätze an Jannik und Zoe gegangen waren, belegte Pierre Platz zwei der Männer und Kandidatin Magdalena den zweiten Platz der Frauen. Ihre Mitstreiter Moritz und Daniela sind die Gewinner von "Germany's Next Topmodel" 2025. Und auch wenn sie nicht seine heimlichen Favoriten waren, Kilian freut sich selbstverständlich auch für sie. "Für mich ein Finale, in dem es keine Verlierer gab. Ihr sechs seid alle großartig. Trotzdem: Herzlichen Glückwunsch, Daniela und Moritz. Ich freue mich auf alles, was wir noch zusammen erleben werden. Wir sehen uns auf dem Runway meiner Show", gratuliert der gebürtige Kölner ihnen in seiner Instagram-Story.

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum und Kilian Kerner, 2024

Michael de Boer / ProSieben Pierre, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat 2025

ProSieben/Daniel Graf Moritz, Heidi Klum und Daniela, "Germany's Next Topmodel"-Finale 2025