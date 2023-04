Einfuhrverbot: Giulia Siegel in Thailand ohne Sexspielzeug

Wie hoch war der Druck bei Kampf der Realitystars? Fans können aufatmen: Am 12. April startet endlich wieder eine neue Staffel der beliebten Reality-TV-Show. Zuschauer können sich auf allerlei lustige Spiele, Zankereien und emotionale Geschichten freuen. Doch die Teilnehmer müssen in der Show auf einiges verzichten. Sie haben nur wenige persönliche Dinge dabei und haben keinen Kontakt zu Freunden und Familie. Doch eine Sache machte Kandidatin Giulia Siegel (48) besonders zu schaffen: Sie musste auf Sex verzichten!

Im Bild-Interview packte Giulia aus, dass sie für ihren Geschmack etwas zu enthaltsam während des Drehs von "Kampf der Realitystars" lebte. "Sex mit meinem Freund Ludwig. Und auch einen Womanizer, den man nach Thailand nicht mitnehmen darf", antwortete die 48-Jährige auf die Frage, was sie in der Show am meisten vermisste. Ein Womanizer – das ist ein Sexspielzeug, das verspricht, Frauen schnell zum Höhepunkt kommen zu lassen. Leider dürfen derartige Toys in gewissen Ländern wie Thailand nicht eingeführt werden.

Kann Giulia denn schon einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" geben? Die Tochter von Ralph Siegel (77) hat offenbar Gas gegeben. "Meine jüngsten Kinder sind jetzt 21 Jahre alt, und da darf ich wieder ein bisschen frecher sein", erklärte die Djane.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast der vierten Staffel

Getty Images Giulia Siegel, DJane

Getty Images Giulia Siegel in München

